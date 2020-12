Sheffield United-Manchester United : les compos officielles

Va-t-on assister ce jeudi soir (à 21h en direct sur FM) à la première victoire de la saison de Sheffield United ? Bonne surprise de l'exercice précédent, les Blades n'y arrivent vraiment pas en 2020-21. Derniers du championnat, ils enchaînent surtout les défaites (11 en 12 matches) et n'ont toujours pas gagné la moindre rencontre. Résultat, ils sont derniers avec seulement un petit point. Ils espèrent que la réception de Manchester United leur servira de déclic.

Mais les Mancuniens, qui restent sur un match nul 0-0 dans le derby de la ville le week-end dernier face à Manchester City, sont aussi sur une série positive de 5 matches sans défaite (4V, 1N). Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer ont l'occasion de faire un bond au classement ce soir en passant de la 9e à la 5e place en cas de victoire. Surtout, ils pourraient s'affirmer véritablement comme un concurrent sérieux au titre car ils ne reviendraient qu'à cinq points de Liverpool avec un match en retard. L'occasion est belle pour United !

Les compositions officielles :

Sheffield United : Ramsdale - Basham, Egan, Robinson - Baldock, Berge, Ampadu, Fleck, Stevens - MCGoldrick, Burke

The Blades starting XI. 👊



United manager Chris Wilder makes three changes for tonight’s home game against Man Utd. Oli McBurnie misses out with injury.#SHUMUN 🔴 pic.twitter.com/BnKvmmHkmE