OM : Pavard encore impressionné par Aubameyang

Auteur d’un doublé précieux contre Newcastle (2-1), Pierre Emerick Aubameyang a été le grand artisan principal de la victoire marseillaise mardi soir en Ligue des Champions. Interrogé en zone mixte, Benjamin Pavard n’a pas mâché ses mots sur son coéquipier et sa prestation flamboyante.

«Il n’a rien à prouver à personne. Sa carrière parle pour lui. C’est un grand buteur et une super personne. On est très contents de l’avoir et il mérite tout ce qui lui arrive, parce que c’est un bosseur au quotidien. Je suis très content pour lui», a expliqué Pavard en zone mixte. Pierre Emerick Aubameyang laisse tout le monde sans voix.