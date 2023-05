Mercato PSG : Luis Campos passe la seconde pour le futur n°9 du PSG !

La suite après cette publicité

Si le flou règne au PSG quant au nom du futur coach parisien et du rôle exact à venir de Luis Campos dans l’organisation, ce dernier travaille déjà à fond sur le futur mercato parisien. Comme évoqué ce lundi, l’ancien homme fort du mercato du LOSC et de Monaco travaille activement pour renforcer une équipe parisienne qui aura bien besoin de sang neuf et qui va devoir sans doute faire sans Lionel Messi plus que jamais sur le départ. Pour le remplacer, le milieu offensif de Manchester City Bernardo Silva fait office de priorité pour le recruteur portugais.

Bien décidé à utiliser ses bonnes vieilles recettes et à récupérer ses anciennes trouvailles, Campos souhaite également faire revenir Victor Osimhen en Ligue 1. Mais à l’instar de l’international portugais de City, le PSG va devoir sortir le chéquier pour réussir à convaincre le meilleur buteur du championnat d’Italie de rallier la Capitale française. On parle ici d’un montant incompressible de 150 M€. L’affaire s’annonce d’autant plus compliquée que le joueur n’a pas fait d’un retour en Ligue 1 une priorité bien au contraire.

Luis Campos travaille aussi sur le dossier Harry Kane

Anglophone, l’international nigérian rêve depuis toujours d’évoluer en Premier League, l’étape suivante à son plan de carrière, lui qui a commencé en Belgique, qui s’est révélé en France avant d’exploser en Italie. Chelsea et Manchester United sont d’ailleurs très intéressés à l’idée de récupérer l’un des meilleurs attaquants de la scène continentale actuelle qui pourrait malgré tout rester au pied du Vésuve la saison prochaine comme ne cesse de le clamer le truculent président napolitain Aurelio De Laurentiis, interrogé par la Rai après le sacre de champion : «je ne vendrai pas Victor Osimhen cet été, pas question».

Ne voulant se priver d’aucune piste, Luis Campos travaille en parallèle sur la séduisante piste Harry Kane. Un rendez-vous entre l’entourage de la star anglaise de Tottenham et Luis Campos a d’ailleurs eu lieu ces derniers jours pour tâter le terrain sur les véritables envies et velléités de départ de la star des Spurs, aujourd’hui âgé de 29 ans et qui a marqué son 200e but en Premier League en février dernier. Harry Kane ou Victor Osimhen pour épauler Kylian Mbappé la saison prochaine au PSG ? Sur le papier, l’idée ne manque pas d’intérêt, reste désormais pour Luis Campos à convaincre les principaux intéressés et surtout à sortir le chéquier…