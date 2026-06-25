Corée du Sud : ça vire au drame national pour l’idole du peuple Heung-min Son

Durant cette Coupe du Monde 2026, la Corée du Sud passe décidément par tous les états. Il y a eu tout d’abord la joie après la victoire 2 à 1 face à la Tchéquie lors de la première journée. Ensuite, il y a eu de la colère et de l’incompréhension après l’incident qui s’est produit avec trois journalistes qui ont critiqué Heung-min Son sur une vidéo qui a fuité. Dans la foulée, les joueurs ont refusé de s’exprimer face à la presse. Mais les choses se sont finalement arrangées. Quelques jours après, les Sud-coréens ont dû gérer une nouvelle affaire. Cette fois-ci, il a été question d’espionnage. En effet, un drone survolant le centre d’entraînement de la sélection asiatique a été abattu par l’armée mexicaine à quelques jours d’affronter le Mexique. Une équipe qui a battu la Corée du Sud lors de la deuxième journée (1-0).

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Malgré tout, les coéquipiers de Kang-in Lee avaient bon espoir de se qualifier directement pour les 1/16es de finale du Mondial. Pour cela, il fallait battre l’Afrique du Sud dans la nuit de mercredi à jeudi. Mais les Sud-coréens ont échoué. Ils ont été battus 1 à 0, eux qui peuvent toujours finir parmi les meilleurs troisièmes mais qui n’ont plus leur destin entre leurs mains et leurs pieds. Après ce revers, la presse locale est sous le choc à l’image de Sport Chosun. «La Corée du Sud a subi une défaite surprenante 0-1 face à l’Afrique du Sud lors du dernier match du Groupe A de la Coupe du Monde (…) Les Sud-Coréens ont sombré dans la déception après avoir perdu deux rencontres (en parlant du Mexique et de l’Afrique du Sud, ndlr).» Sport Donga parle d’un «désastre à Monterrey» et du «pire match» de la sélection au Mondial.

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Le pire match de la Corée du Sud

Star News utilise les mêmes mots et ajoute que la rencontre a été très «frustrante». Le sélectionneur national, Hong Myung-bo, est plutôt d’accord, lui qui a démenti au passage que son équipe avait été victime d’une intoxication alimentaire avant la rencontre. «Franchement, il est vrai que nous avons livré aujourd’hui notre pire performance parmi les trois matches que nous avons disputés en Coupe du Monde.» Et pour beaucoup, le technicien de 57 ans est le principal responsable de cette défaite. Ses choix, notamment celui de laisser Heung-min Son sur le banc de touche au coup d’envoi, ont fait jaser. Beaucoup n’ont pas compris pourquoi l’ancien joueur de Tottenham, véritable star et idole du peuple, n’a pas débuté la rencontre. C’est le cas de Star News, qui l’a taclé dans tous les sens.

«Le pari tactique de l’entraîneur Hong Myung-bo contre l’adversaire le plus faible, l’Afrique du Sud, s’est avéré être une erreur monumentale. Si un match nul leur aurait assuré une qualification directe pour les seizièmes de finale, l’expérience audacieuse consistant à mettre sur le banc leur joueur vedette a été un échec total. Même la décision courageuse d’écarter le capitaine du onze de départ n’a pas porté ses fruits, et l’équipe de Hong a subi une véritable humiliation en terminant troisième du groupe (…) La tactique consistant à cantonner Hwang Hee-chan, dont les points forts sont les percées directes et la capacité à déborder les défenseurs, au centre du terrain s’est avérée désastreuse. Bloqué par la défense adverse, dense et compacte, Hwang Hee-chan n’a pu exploiter aucune de ses qualités de percée et a été remplacé à la mi-temps sans avoir marqué le moindre point.»

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La gestion de la superstar Son fait jaser

Star News poursuit : «incapable de trouver une faille dans l’attaque adverse, l’entraîneur Hong a tenté un coup de poker tactique en faisant entrer Son Heung-min en joker dès le début de la seconde période. L’idée était d’exploiter la fatigue avec Son Heung-min pour neutraliser le jeu défensif adverse si l’Afrique du Sud, qui avait absolument besoin d’une victoire, se précipitait pour faire monter son effectif en fin de match. Cependant, ce scénario s’est complètement effondré lorsque Maseko (Lima Sol) a inscrit un but surprenant à la 18e minute de la seconde période (…) Son Heung-min, qui tentait d’exploiter les espaces dans le dos de la défense, s’est retrouvé face à un espace extrêmement réduit, incapable du moindre mouvement. Finalement, il n’a pas réussi à se créer la moindre occasion franche et s’est retrouvé complètement isolé par le mur défensif sud-africain.»

Sport Chosun est aussi dans l’incompréhension. «Le sélectionneur Hong a pris une décision surprenante : il n’a pas titularisé le prodige sud-coréen Son Heung-min. Ce dernier, titulaire lors des deux premiers matches, avait été remplacé en seconde période. Lors du second match, son remplacement prématuré avait même suscité la polémique. En première mi-temps, l’attaque coréenne s’est avérée inefficace sans Son Heung-min». De son côté, Sport Donga est mitigé. «Un pari audacieux fut tenté : Son Heung-min fut mis sur le banc. Au lieu de la formule habituelle où Son Heung-min perturbait la défense adverse et où Oh Hyeon-kyu se chargeait de la finition en seconde période, l’attaque fut confiée à Oh Hyeon-kyu dès le coup d’envoi. Cependant, l’effet escompté ne se produisit pas. Oh Hyeon-kyu fut isolé en pointe tout au long de la rencontre.»

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La presse étrangère est également surprise

SD ajoute : «Malgré ses efforts pour tenir tête à la défense adverse, sa connexion avec le milieu de terrain fut laborieuse et les occasions offensives se firent rares. Il ne tenta que deux tirs, dont un seul cadré : une tête à la 15e minute de la seconde période. Même cette frappe manqua de puissance, permettant au gardien adverse de s’en emparer facilement. L’entraîneur Hong fit entrer Son Heung-min au début de la seconde période. Pour la première fois de sa carrière, Son Heung-min était remplaçant en équipe nationale sud-coréenne lors de la Coupe du monde. (…) Cette stratégie s’est avérée infructueuse. Les déplacements de Son Heung-min semblaient plus lents qu’à l’accoutumée.» Cette décision a aussi choqué la presse étrangère. The Athletic s’est dit étonné de l’absence de Heung-min Son dans le onze et s’est interrogé sur la possibilité d’une erreur de la part du sélectionneur.

Idem pour ESPN. «Le choix de l’entraîneur Hong Myung-bo d’écarter Son Heung-min du onze de départ avant le match crucial contre l’Afrique du Sud est surprenant. Il est étonnant que l’entraîneur Hong Myung-bo ait écarté Son Heung-min, le leader spirituel et capitaine de l’équipe, pour ce match décisif, qui s’apparentait à une rencontre à élimination directe. Son Heung-min est entré en jeu à la mi-temps, mais n’a pas pu contribuer au match nul nécessaire à la qualification pour les seizièmes de finale. » Au Japon, Sport Hochi a précisé que « les supporters sud-coréens ont été choqués de voir Son Heung-min sur le banc». Ils ne sont pas les seuls, puisque les médias du pays critiquent pour beaucoup ce choix. Le sélectionneur a tenté de donner quelques explications.

Le sélectionneur a pris cher

«Nous pensions que, face à des adversaires en pleine forme, il serait préférable d’utiliser Son plus tard dans le match, lorsqu’ils commenceraient à s’épuiser et qu’il y aurait plus d’espace. Nous voulions l’utiliser lorsqu’ils seraient plus faibles.» De son côté, Heung-min Son, qui était immobile et le regard vide au coup de sifflet final avant de se prendre la tête entre les mains selon la presse locale, a répondu aux interrogations concernant son absence. « L’entraîneur m’a parlé en privé (…) Je ne sais pas si je peux dire quoi que ce soit.» Il a ensuite expliqué qu’il a tenté de remobiliser les troupes lorsqu’il était sur le banc. « Je réfléchissais à la manière dont je pouvais mieux aider les joueurs en regardant le match. Jouer est difficile, certes, mais regarder de l’extérieur l’est tout autant. Plutôt que de leur donner de longs discours, j’ai essayé de leur offrir un maximum de suggestions simples et pratiques. »

Puis, il a fait son entrée en jeu. « L’entraîneur ne m’a donné aucune consigne particulière. Même si j’ai joué à un poste différent, je sais parfaitement où et comment me positionner. J’entre toujours sur le terrain en connaissant mon rôle, sans que l’entraîneur ait besoin de me le dire (…) Pour l’instant, en toute objectivité, nous devons évaluer calmement et en profondeur ce qui s’est mal passé dans son ensemble. » Enfin, il a démenti les informations selon lesquelles la météo aurait joué sur la performance du groupe. Il a aussi démenti les rumeurs concernant une mauvaise ambiance en sélection. «Il n’y a absolument aucun problème d’ambiance au sein de l’équipe. Je peux l’affirmer en toute honnêteté. Chacun a clairement fait de son mieux, mais comme le match ne s’est pas déroulé comme prévu, c’est très décevant, contrariant et déchirant. Je suis certain de ressentir la même chose, et les joueurs doivent être les plus déçus en ce moment.» Lui le premier.