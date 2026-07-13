Flamengo veut doubler River Plate pour Thiago Almada

Auteur d’un passage très décevant à l’Atlético de Madrid, où il n’a député 40 rencontres pour 4 buts et 2 passes décisives, Thiago Almada (25 ans) est sur le départ. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a notamment vu River Plate se positionner par l’intermédiaire de Pablo Longoria mais ce n’est pas le seul géant sud-américain à s’intéresser au natif de Ciudadela.

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Selon Globo Esporte, Flamengo serait prêt à griller la priorité à la formation argentine. Le club brésilien qui est prêt à régler l’achat du milieu de terrain offensif en moins de mensualités est également ressorti confiant des premières discussions avec les Colchoneros.