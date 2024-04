PSG-Barça : Luis Enrique refuse le statut de favori

À la veille du choc européen entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone au Parc des Princes, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, a répondu aux questions des journalistes présents en conférence de presse. Si le club catalan semble plus prenable qu’à l’accoutumé, l’ancien sélectionneur de la Roja refuse d’y voir un match facile. Pourtant en très grande forme depuis plusieurs semaines, Luis Enrique ne pense pas non plus que le PSG soit aussi favori pour la suite de la compétition malgré un tirage au sort annoncé comme favorable en évitant le quatuor Real Madrid-Manchester City-Arsenal-Bayern :

«J’essaie d’oublier la pression parce que nous n’avons pas remporté la Ligue des champions. Ce n’est pas un manque d’ambition, nous devons d’abord passer les quarts. Nous sommes excités mais nous ne voulons pas penser à la pression. Je préfère ne pas penser que nous sommes les favoris, je préfère que vous pensiez que je serai la victime demain», a alors déclaré l’entraîneur parisien. Cohésion de groupe et gestion de la préparation mentale, voilà les maîtres mots de la méthode Luis Enrique dans les gros matchs.

