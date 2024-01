EdF : Thierry Henry pessimiste pour Kylian Mbappé

S’il avait toujours confié son désir de participer aux Jeux Olympiques de Paris, l’été prochain, Kylian Mbappé a récemment assuré qu’il n’ira pas au bras de fer avec son employeur, le PSG, même si son souhait reste bien entendu de prendre part à Paris 2024. Interrogé par l’AFP à ce sujet, Thierry Henry, qui sera sélectionneur de l’équipe olympique française aux JO, a assuré que convaincre les clubs de lâcher les joueurs pour cette compétition resterait compliqué, surtout avec les clubs étrangers.

«Kylian a une place particulière partout. Mais entre vouloir et pouvoir il y a une différence. Je ne sais pas où il va se retrouver (l’été prochain) mais le club aura un mot à dire. Je ne l’ai pas encore contacté à ce sujet», a-t-il d’abord expliqué, avant d’assurer qu’il s’agissait d’un problème plus large. «Les clubs (français) et les présidents ont été réceptifs, mais le problème se posera certainement avec les clubs étrangers. Pourquoi ils libèreraient leurs joueurs? Et il n’y a pas que cela. Je ne sais pas qui je sélectionnerai encore, mais mettons que je veuille un joueur et que son club actuel accepte. S’il est transféré durant l’été, qui me dit que son nouveau club voudra le libérer ?»