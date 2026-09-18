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Ligue 1

Équipe de France : la réaction émouvante d’Estéban Lepaul après sa première convocation

Par Josué Cassé
1 min.

Ce vendredi soir, Zinedine Zidane a dévoilé sa première liste à la tête des Bleus et le nouveau sélectionneur de l’équipe de France a notamment décidé de convoquer Estéban Lepaul, auteur d’un excellent début de saison avec le Stade Rennais. A noter d’ailleurs que le buteur du club breton était en présence de ses coéquipiers lorsqu’il a entendu son nom être appelé.

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Le meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière a alors exulté, dans une vidéo émouvante partagée par son club. «Symbole du travail acharné, d’une volonté à toute épreuve, l’attaquant poursuit son irrésistible ascension», a de son côté indiqué le SRFC sur ses réseaux sociaux.

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