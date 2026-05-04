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Premier League

Chelsea donne des nouvelles de Jesse Derry

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Jesse Derry @Maxppp
Chelsea 1-3 Nottingham

Jesse Derry va se souvenir pendant longtemps de sa toute première apparition en Premier League, à seulement 18 ans. Le jeune attaquant anglais de Chelsea a vu son équipe s’incliner contre Nottingham Forest, mais il a surtout quitté ses coéquipiers après un choc violent avec Zach Abbott. Ce soir, les Blues viennent de donner des nouvelles de leur joueur.

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Chelsea FC
Jesse Derry has been taken to hospital as a precaution following his first-half substitution during today’s #PL game against Nottingham Forest.

Jesse is conscious, talking and undergoing precautionary checks. We wish him a speedy recovery and thank the medical staff for their swift response.
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«Jesse Derry a été transporté à l’hôpital par mesure de précaution après avoir été remplacé en première mi-temps lors du match de Premier League d’aujourd’hui contre Nottingham Forest. Jesse est conscient, capable de parler et subit actuellement des examens de précaution. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et remercions le personnel médical pour sa réaction rapide», indique le club londonien.

Pub. le - MAJ le
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