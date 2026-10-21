Ce matin, le Paris Saint-Germain peut avoir le sourire. Les doubles champions d’Europe en titre viennent d’enchaîner deux jolis succès 4-2 coup sur coup face à Manchester City et le FC Barcelone. Deux prestations XXL qui permettent aux Rouge et Bleu d’asseoir leur domination au classement de la Ligue des Champions. Malheureusement, cette belle soirée a été entachée par la sortie sur blessure de trois cadres : Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Marquinhos. Des trois, seul le défenseur brésilien ne susciterait pas d’inquiétude, même si Luis Enrique est resté évasif à l’issue du match.

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« Je ne suis pas le docteur. Il faut attendre demain pour savoir après les tests qu’ils feront. Ces trois blessés, trois joueurs importants, c’est la pire nouvelle. C’est comme ça le football de haut niveau », a-t-il confié en conférence de presse. Depuis, les nouvelles sont surtout mauvaises pour Khvicha Kvaratskhelia, pour qui le club de la capitale redoute une rupture des ligaments croisés. Pour ce qui est de Dembélé, L’Équipe annonçait hier que le numéro 10 parisien souffrait d’une lésion à l’ischio-jambier gauche. Un peu plus tard dans la soirée, le quotidien sportif s’est montré un peu plus précis en affirmant que « Dembouz » pourrait être absent pendant deux à trois matchs, en attendant la confirmation des examens que passera l’intéressé ce mercredi.

Un aller-retour aux États-Unis

Si cela se confirme, Dembélé raterait le choc face à l’OL et les déplacements au Havre et à Villarreal. Dans le meilleur des cas. Cependant, la sortie sur blessure du natif de Vernon dès la 19e minute a de quoi interpeller. La semaine dernière, après la victoire face à Manchester City, le Parisien blaguait sur les vacances que lui a accordées son entraîneur depuis le début de la saison. « Il y a eu la trêve et je suis parti après en vacances. D’ailleurs, je vais peut-être demander d’autres vacances si c’est possible (rires). (…) Je prends beaucoup de plaisir à jouer le mardi et le mercredi, surtout quand je reviens de vacances, c’est vraiment un plaisir. Oui, si c’est possible, jusqu’au mois de mars. C’est le coach qui décide (rires). » Une sortie amusée à laquelle Luis Enrique avait répondu avec le sourire. « Ous’, c’est le boss. Il rigole tout le temps et j’aime sa passion pour le football. Bien sûr que c’est une blague. Je suis toujours ouvert aux joueurs pour qu’ils prennent du repos. C’est ma responsabilité de leur donner des vacances, mais ça veut dire aller s’entraîner au Campus ». Hier matin, avant le match, la presse catalane redoutait également ce luxe dont peut se permettre le PSG, à l’heure où le Barça enchaîne ce choc de C1 et le Clasico face au Real Madrid.

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Ce matin, le sujet des vacances de Dembélé ne fera peut-être pas autant sourire. Depuis le début de la saison, ce dernier est suivi avec attention par le staff parisien qui lui a accordé des repos à deux reprises : juste après le match à Rennes (23 août) et au retour de la trêve internationale. Une gestion particulière qui va générer quelques débats. Si Dembélé a su se montrer décisif contre City, son bilan reste maigre malgré les précautions prises par le PSG, en dépit de statistiques excellentes en C1 (3 buts, 3 passes décisives en 3 rencontres), grâce notamment au match face au Slovan Bratislava. Surtout quand L’Équipe nous apprend dans son édition du jour que Dembélé s’est offert un aller-retour aux États-Unis pendant ses dernières vacances, mais estime en privé avoir besoin d’enchaîner pour retrouver ses sensations. Hier soir, Dembélé a malheureusement pu constater qu’il ne pouvait pas enchaîner trois apparitions consécutives (Manchester City, Strasbourg, FC Barcelone) sans finir à l’infirmerie.