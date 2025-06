Real Madrid : Xabi Alonso donne des nouvelles de Kylian Mbappé

À la veille de son entame de compétition face à Al-Hilal, le Real Madrid est un peu inquiet au sujet de Kylian Mbappé. Le Français est incertain pour cette rencontre. Il ne s’est pas entraîné lors de la dernière séance collective, en proie à de la fièvre. Il a commencé à mal se sentir en fin de journée dimanche. Xabi Alonso a donné de ses nouvelles à l’occasion de la conférence de presse de veille de match ce soir. D’après le nouveau coach madrilène, l’état de santé du buteur s’améliore.

La suite après cette publicité

«Kylian allait un peu mieux ce matin, mais il valait mieux ne pas s’entraîner à cause de la chaleur, précise l’entraîneur. On verra comment il évolue. Quant aux autres, ils sont tous impatients de reprendre, mais à des stades différents. Toni (Rüdiger) a fait de gros efforts, et il est le premier à être prêt. Je ne sais pas si ce sera pour demain, mais certainement pour le deuxième match. Les autres auront besoin d’un peu plus de temps, même si Camavinga progresse mieux que prévu.»

Suivez le match Real Madrid - Al Hilal sur DAZN.