Emiliano Martinez recadre Gennaro Gattuso

Vainqueur 2-0 de la Moldavie, l’Italie reste deuxième de son groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La Nazionale est à trois points de la Norvège qu’elle affrontera lors de la dernière journée. Malheureusement pour elle, les Scandinaves sont quasiment assurés de terminer premiers de la poule (et donc de se qualifier directement pour le Mondial) grâce à une différence de but nettement meilleure (+29 contre +12). Critiqué à l’issue du match, le sélectionneur transalpin Gennaro Gattuso n’a pas apprécié ces critiques et s’est plaint d’un système de qualification plus compliqué, selon lui, pour les nations européennes.

La suite après cette publicité

« Sans regret, gagner aide à gagner, mais il est normal que nous ayons besoin de comprendre les critères. En regardant le classement sud-américain, qui compte dix équipes, six se qualifient et la septième disputant un match de barrage contre l’équipe d’Océanie. C’est décevant. Nous devons définitivement repenser les choses ». Invité à réagir aux propos de l’Italien au micro de DSports, le gardien argentin Emiliano Martinez a remis l’ancien coach de l’OM à sa place. «Ils jouent toujours sur des terrains parfaits et humides… ils ne savent pas comment c’est en Amérique du Sud. Il y a d’autres complexités ici qu’ils ne voient pas en Europe». C’est dit.