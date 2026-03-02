Menu Rechercher
Liga

Getafe : Satriano revient sur son passage à l’OL

Martín Satriano @Maxppp
Real Madrid 0-1 Getafe

Dans un entretien accordé à Marca, Martín Satriano, ancien joueur de l’OL et désormais titulaire indiscutable à Getafe a déclaré : « je suis très content, vraiment. L’équipe est très soudée, l’ambiance dans les vestiaires est excellente. Je suis également ravi des résultats obtenus. La vérité, c’est que je suis venu ici pour ça : jouer et aider l’équipe. Évidemment, le manager est exigeant envers nous tous. Je suis très content du temps de jeu que j’ai. C’est un club très agréable, familial et bien organisé. Nous avons tout à notre disposition, ce qui facilite les choses pour les joueurs. J’ai joué tous les matchs à Lyon, je n’en ai manqué que quelques-uns, l’entraîneur m’appréciait beaucoup. J’ai joué plusieurs matchs et je m’adapte progressivement à la Liga. C’est un grand changement et je me sens bien. »

Il est par ailleurs revenu sur son état d’esprit avant d’affronter le Real Madrid au Bernabéu ce lundi soir. L’attaquant uruguayen de 25 ans a insisté sur sa détermination à viser la victoire et à ne jamais se contenter d’un match nul : « signer pour un match nul ? Non, je n’irais même pas sur le terrain pour ça. » Satriano a souligné son intégration réussie dans un vestiaire soudé.

Voir tous les commentaires (6)
