Barça : Hansi Flick réclame des leaders

Hansi Flick ne veut pas seulement renforcer son Barça sportivement. Selon SPORT, l’entraîneur allemand aurait demandé à sa direction de recruter davantage d’expérience et de leadership après les départs de Ronald Araujo et Robert Lewandowski, deux figures importantes du vestiaire. Le premier était capitaine et participait à la gestion du groupe, tandis que le Polonais apportait son expérience et accompagnait notamment les plus jeunes. Leur départ laisse un effectif particulièrement jeune puisque, actuellement, Wojciech Szczesny serait le seul joueur de plus de 30 ans.

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Cette volonté expliquerait aussi pourquoi Flick pousse autant pour Rodri, dont le transfert depuis Manchester City est en discussions. Au-delà de ses qualités au milieu, l’entraîneur voit en l’Espagnol un joueur capable de prendre des responsabilités dans les grands rendez-vous et d’encadrer les jeunes. Flick l’aurait même personnellement appelé pour lui présenter son projet. En attendant, la hiérarchie du vestiaire devrait, elle aussi, évoluer : Raphinha est annoncé comme futur premier capitaine devant Pedri, tandis que Gavi et Eric Garcia pourraient également gagner en responsabilités.