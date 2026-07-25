Orlando City, Antoine Griezmann : « je suis ici pour marquer des buts »

Quelques semaines après avoir quitté l’Atlético de Madrid pour découvrir un nouveau championnat, Antoine Griezmann a officiellement lancé son aventure en MLS avec Orlando City. Arrivé en Floride, le Français de 35 ans disputait son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs face aux San Jose Earthquakes. Déjà buteur en préparation, l’ancien international tricolore n’a pas tardé à se faire remarquer pour ses débuts américains.

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« C’était vraiment un grand moment, le premier but avec une nouvelle équipe. C’est toujours difficile, je suis très heureux. Il y a eu un très bon pressing de l’équipe, une excellente passe de Justin. J’ai essayé d’ouvrir mon pied au moment de frapper, puis finalement je l’ai refermé et ça a fini au fond. Je suis ici pour marquer des buts, faire des passes décisives et montrer l’exemple aux plus jeunes. Je suis très heureux de pouvoir les aider. Je pense que nous avons un excellent centre de formation, avec des joueurs qui peuvent progresser et grandir. C’est aussi mon rôle de leur donner des astuces, je ne sais pas si c’est le bon mot, de les aider à progresser et à construire une équipe compétitive », a déclaré le joueur passé par le Barça après la rencontre.