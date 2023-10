Humilié dans le derby, Manchester United se fait massacrer en Angleterre !

Le théâtre des rêves est devenu le théâtre d’une humiliation. Ce dimanche, Manchester United recevait Manchester City pour le compte de la dixième journée de Premier League. Les locaux avaient l’occasion parfaite pour revenir à trois points de leur rival en cas de victoire. Finalement, le scénario de la partie a été bien différent. Malgré une entame intéressante des Red Devils, Manchester City a vite pris en main ce match et un penalty transformé par Erling Haaland (26e) a donné le ton. Le Norvégien a creusé l’écart au retour des vestiaires (49e) avant que Phil Foden (80e) parachève cette prestation aboutie. Une défaite 3-0 à domicile et un top 4 désormais à 8 points, Manchester United est plus que jamais au fond du trou.

Concédant déjà sa septième défaite en quatorze matches depuis le début de la saison, l’équipe d’Erik ten Hag vit des moments très compliqués. Et si les places européennes restent accessibles, la Ligue des Champions commence déjà à s’éloigner. Au-delà même des résultats, une question revient sans cesse depuis quelques semaines : quelle est l’identité de Manchester United ? À ce jeu-là, Erik ten Hag a apporté sa réponse au micro de Viaplay : «les joueurs décident de la façon dont vous jouez. L’Ajax a un style de jeu très typique et caractéristique, avec Manchester United, je montrerai toujours un football différent, je l’ai fait aussi l’année dernière. Nous jouons un football beaucoup plus direct ici parce que j’ai les joueurs pour ça ici.» Des propos que ne semblent pas cautionner les consultants britanniques.

Les coupables sont recherchés

L’ancien joueur de Manchester City Micah Richards a notamment pointé du doigt ce manque de cohérence chez les Red Devils : «c’était une leçon de football. Manchester United ne savait pas quoi faire.» «Aucun d’entre nous ici ne peut encore expliquer ce que Manchester United essaie de faire en termes de façon de jouer. Il (Ten Hag ndlr) est ici depuis près de 18 mois, nous avons vu Unai Emery arriver à Aston Villa, nous avons vu Ange Postecoglou arriver à Tottenham et changer les choses en très peu de temps. Cela ne veut pas dire que vous gagnez chaque semaine, mais quand vous allez aux matchs, vous savez ce que vous allez voir. Nous ne savons toujours pas ce que nous allons voir avec Manchester United. Tu me dis comment ils jouent avec le ballon ? C’est vraiment choquant de les voir essayer de jouer depuis l’arrière. Ils jouent en contre-attaque et sur de longs ballons. Aucune autre équipe de haut niveau ne joue de cette façon» a notamment souligné le consultant et légende de Liverpool Jamie Carragher sur Sky Sports.

En débat avec lui sur le même plateau, Garry Neville a plutôt préféré critiquer la direction du club mancunien : «c’est ce qui se passe et je crois honnêtement que cette toxicité qui existe dans ce club de football, et qui existe depuis des années, d’ailleurs, ronge vivant chaque manager et chaque joueur qui vient. Harry Maguire devait aller à Manchester City, Mason Mount devait aller à Liverpool, ils viennent ici et c’est un cimetière pour eux. Allons-nous continuer à blâmer les enfants de la classe ou allons-nous blâmer le directeur ?» La presse anglaise cherche ses coupables du côté de Manchester United et Roy Keane en a ciblé un autre : Bruno Fernandes.

«Je lui retirerais définitivement le poste de capitaine. 100%. Je sais que c’est une décision importante, (…) mais Fernandes n’est pas un capitaine. C’est un joueur talentueux, cela ne fait aucun doute, mais je pense qu’avec ce que j’ai vu aujourd’hui de lui, il se plaint, il gémit, il lève constamment les bras en l’air, ce n’est vraiment pas acceptable. Il faut commencer quelque part, nous parlons du niveau du conseil d’administration, des managers, je commencerais par là parce que le coach est capable de faire cela et de lever la main en disant : 'Écoutez, je me suis trompé'. Fernandes est un footballeur brillant, mais, en termes de qualité de capitaine, il est à l’opposé de ce que j’attendrais d’un capitaine», a ainsi expliqué l’Irlandais. Les coupables sont nombreux, la crise est totale du côté de Manchester United.

Des recrues en difficulté, une attaque en berne

Vivant le pire départ de son histoire depuis la saison 1986/1987 en Premier League, Manchester United vit un manque de confiance terrible et les recrues ont du mal à s’adapter. Performant en Ligue des Champions avec 3 buts en 3 matches, Rasmus Højlund n’a toujours pas marqué après 7 rencontres de Premier League. Arrivés cet été, Mason Mount, Sofyan Amrabat et Sergio Reguilon sont davantage remplaçants alors que Jonny Evans est juste venu jouer les utilitaires. Le gardien André Onana est lui aussi dans l’œil du cyclone puisque s’il s’est montré capable de jolies interventions hier, il est particulièrement irrégulier sur ce début de saison.

Alors que le meilleur buteur du club en championnat est Scott McTominay avec 3 réalisations en 10 matches, Manchester United ne compte que 11 buts soit la 12e meilleure attaque du championnat. Si on concentre le temps de jeu des six principaux offensifs de Manchester United (Antony, Alejandro Garnacho, Rasmus Højlund, Anthony Martial, Marcus Rashford et Jadon Sancho), on obtient un seul but et une passe décisive en 2104 minutes pour des Expected Goals de 6,07, une sacrée inefficacité devant. Avec 16 buts concédés, il s’agit également de la 11e défense à égalité avec Fulham. Un constat qui a de quoi inquiéter à deux jours de défier Newcastle en Cup et à dix jours d’une rencontre décisive en Ligue des Champions contre Copenhague.