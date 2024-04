Vidéo, PSG-Barça : le missile de Dembélé pour l’égalisation du PSG

Mené 1-0 par le FC Barcelone à la pause, le Paris Saint-Germain a déçu en se laissant dominer par des Catalans se contentant de faire mal sur de longs ballons. Mais à la mi-temps, Luis Enrique a procédé à quelques ajustements.

Et au retour des vestiaires, ses joueurs lui ont donné raison. Ousmane Dembélé, repositionné à gauche, a récupéré un ballon avant d’enchaîner un crochet et une frappe dévastatrice pour égaliser à un but partout.