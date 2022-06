Andrea Pirlo rebondit en Turquie !

Sans club depuis son départ du poste d'entraîneur de la Juventus, Andrea Pirlo va entamer une nouvelle aventure sur un banc. Et cette fois-ci, l'ancien international italien va rebondir en Turquie. Malgré quelques intérêts en Serie A, Pirlo a décidé de rejoindre le club Fatih Karagümrük qui a terminé 8eme du dernier exercice.

Un choix surprenant donc pour celui qui n'était resté qu'un an sur le banc de la Juventus pour un bilan de 34 victoires, 10 nuls et 8 défaites. Une nouvelle expérience débute donc en Turquie. Et la tache s'annonce difficile dans un effectif qui compte plusieurs anciens de Serie A comme Lucas Biglia ou encore Fabio Borini.