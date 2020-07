Getafe veut récupérer quatre joueurs du Real Madrid

Comme à chaque mercato, Getafe a présenté au Real Madrid la liste des joueurs qu'il aimerait se voir prêter (voire acheter) par le club voisin, fraîchement titré champion d'Espagne. Effectuée par le président Ángel Torres en personne, cette shopping-list compte cet été plusieurs noms ronflants, en manque de temps de jeu au sein de la Casa Blanca. AS révèle aujourd'hui que le club de la banlieue de Madrid, évincé des places européennes lors de l'ultime journée de Liga, aimerait rapatrier Brahim Diaz (milieu offensif, 20 ans), Borja Mayoral (attaquant, 23 ans), Alvaro Odriozola (latéral droit, 24 ans) ou encore la pépite brésilienne Reinier (milieu offensif, 18 ans).

Désiré par le président de Malaga, Brahim Diaz pourrait rester dans la capitale et tenter d'acquérir du temps de jeu chez les Azulones. Recruté à Manchester City en janvier 2019, l'Hispano-marocain n'est jamais entré dans les plans de Zidane cette saison (10 apparitions, 1 titularisation, 1 but, 1 passe décisive). Le coach français devrait s'entretenir avec lui une fois la Ligue des champions terminée, pour lui expliquer l'intérêt d'accepter un prêt. Selon la presse espagnole, le Real Madrid est déjà d'accord avec Getafe. Le joueur n'aurait pas à déménager. Prêté ces deux dernières saisons du côté de Levante, Borja Mayoral a également les faveurs de Getafe. Mais il sera compliqué pour El Geta de l'attirer au Coliseum Alfonso Pérez.

Getafe à la lutte avec Ronaldo pour la pépite Reinier

En fin de contrat en juin 2021, Borja Mayoral (8 buts et 2 passes décisives en 34 matches de Liga cette saison) a suscité l'intérêt de la Lazio, qui serait prête à débourser 15 millions d'euros pour racheter sa dernière année de contrat et à lui proposer un joli salaire. Le Real Madrid serait bien inspiré de le vendre, pour ne pas le laisser partir libre l'été prochain. Les Merengue réclameraient 20 millions. Dans la liste de Getafe apparaît également le nom d'Alvaro Odriozola, l'arrière droit qui avait débuté la saison de Liga (4 titularisations) avant d'être prêté au Bayern Munich en janvier (4 apparitions).

Enfin, dernier arrivé dans l'effectif du Real Madrid, Reinier, le milieu de terrain brésilien de 18 ans débarqué de Flamengo en janvier (30 M€, contrat jusqu'en 2026), et qui a depuis évolué avec le Real Madrid Castilla (3 matches, 2 buts, 1 passe décisive). Getafe voudrait l'accueillir la saison prochaine, mais le Real Valladolid de Ronaldo Luís Nazário de Lima est en discussion avec Florentino Pérez pour un prêt de la pépite. AS termine en précisant qu'en cas d'échec dans le dossier Borja Mayoral, Getafe pourrait se tourner vers Enes Ünal. Villarreal demande 10 millions d'euros pour l'avant-centre international turc de 23 ans, auteur de 6 buts et 2 passes décisives en 35 matches de Liga avec Valladolid cette saison.