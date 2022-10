PSG : un départ l'été prochain pour Mbappé ?

La suite après cette publicité

Le PSG est de nouveau dans de beaux draps. Entre les dernières révélations de Mediapart sur une campagne de dénigrement médiatique organisé en haut lieu contre ses propres joueurs et les indiscrétions sur les états d'âme de Kylian Mbappé, il y a de quoi écrire une nouvelle saga. Mais pour l'attaquant français, l'heure n'est vraiment pas à la rigolade. Outre les promesses non tenues sur le mercato et son rôle dans l'équipe, les manoeuvres du PSG révélées par Mediapart ont choqué le joueur et son entourage. Qui se sent au mieux déçu, mais surtout trahi.

La volonté de départ est réelle, mais elle ne pourra pas être assouvie lors du prochain mercato hivernal, comme nous vous l'expliquions dès hier. C'est bien l'été prochain que la porte s'ouvrira. Parce que le PSG n'aura pas le choix s'il souhaite récupérer des indemnités de transfert, Mbappé ayant signé deux ans + un an avec option, soit concrètement jusqu'en 2024. Reste à savoir quel club sera susceptible d'accueillir l'attaquant français.