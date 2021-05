Mercato : la valse des entraîneurs dynamite le marché !

La suite après cette publicité

Et si c'était eux les stars du mercato ? Eux, ce sont les entraîneurs. Cet été 2021, plusieurs techniciens sont sur le marché et prêts à relever un nouveau challenge, que ce soit en France comme à l'étranger. Dans l'Hexagone tout d'abord, de nombreux bancs ont été laissés libres. C'est le cas à Lille. Sacrés champions de France dimanche, les Dogues vont devoir trouver un nouvel entraîneur puisque Christophe Galtier a annoncé son départ. Courtisé par Naples, le technicien tricolore devrait rester en France où Nice et l'OL, qui se sont séparés d'Adrian Ursea et de Rudi Garcia, le veulent. Et chacun a des arguments à faire valoir.

Côté rhodanien, les moyens et l'effectif mis à disposition sont importants, sans compter que Galtier entretient une bonne relation avec Jean-Michel Aulas. Côté azuréen, au-delà de se rapprocher de sa famille, il serait à la tête d'un projet ambitieux. Le coach de 54 ans va annoncer sa décision assez rapidement. En cas d'échec, l'OL explorerait diverses pistes, comme celles menant à Jorge Jesus, Patrick Vieira ou encore Lucien Favre. Le nom du Suisse a aussi été mentionné à Lille, tout comme ceux de Leonardo Jardim, Thiago Motta, Fatih Terim ou encore Laurent Blanc, qui ne devrait pas venir.

Ça bouge en L1 !

Du côté d'Angers, Stéphane Moulin, fidèle au SCO depuis dix ans, s'en va. Annoncé du côté de Caen, il va être remplacé par Gérald Baticle, ancien adjoint de Garcia à Lyon. En fin de contrat à Strasbourg, Thierry Laurey est aussi sur le marché. Pour prendre sa succession, Julien Stéphan, libre depuis son départ de Rennes, est la grande priorité. A Reims, Oscar Garcia va prendre le relais de David Guion, prêt à relever un nouveau défi comme il l'a annoncé. Même chose pour Michel Der Zakarian qui quitte Montpellier avec le sentiment du devoir accompli. Les Héraultais pensent d'ailleurs à Laurent Batlles, promu avec l'ESTAC.

Interrogé par France Bleu, ce dernier a confié : «pour l’instant, il me reste deux ans de contrat à Troyes. Je me focalise déjà sur mon club et on verra ensuite ce qui se passera». Olivier Dall'Oglio (Brest) n'est pas certain de poursuivre à Brest, tout comme Jean-Louis Gasset, qui aimerait aller au bout de sa dernière année de contrat à Bordeaux. Antoine Kombouaré, lui, s'était montré clair. Il partira en cas de relégation en L2. Actuellement en barrages, les Canaris pourraient donc perdre le Kanak si jamais ils descendaient à l'échelon inférieur. A priori tranquille concernant son entraîneur, le PSG pourrait finalement aussi changer.

Le marché s'enflamme aussi à l'étranger

Il y a quelques jours, The Independent révélait que Tottenham étudiait l'option de faire revenir Mauricio Pochettino. Un entraîneur qui connaît bien la maison. Arrivé l'hiver dernier dans la capitale française, l'Argentin réfléchirait sérieusement à l'idée de retourner en Angleterre. D'autant qu'il n'a pas été emballé par ses premiers mois à Paris, où le fonctionnement du club ne lui plairait pas vraiment. The Athletic précise que Pochettino devrait démissionner. Cela serait un coup dur pour les pensionnaires du Parc des Princes, qui devraient se mettre en quête d'un nouvel homme fort.

Toutefois, le coach du PSG n'est pas le seul entraîneur à plaire aux Spurs. Roberto Martinez, qui veut retrouver un club après l'Euro 2020 avec la Belgique, ou encore Antonio Conte sont appréciés. Et concernant ce dernier, cette piste encore impossible il y a quelques jours pourrait devenir sérieuse. Mercredi, l'Inter Milan a annoncé que le coach italien quittait ses fonctions quelques jours après son sacre en Serie A. Pour le remplacer, la Gazzetta dello Sport cite les noms de Sinisa Mihajlovic, Dejan Stankovic, Walter Zenga, Esteban Cambiasso, Maurizio Sarri et Paulo Fonseca. Massimiliano Allegri était aussi ciblé, lui qui va rejoindre la Juventus pour remplacer Andrea Pirlo, qui devrait rebondir à Sassuolo. Le Real Madrid était aussi sur le coup pour Allegri mais a trop tardé selon la presse italienne.

Le Real Madrid et le Barça cherchent un coach !

Car les Merengues vont devoir chercher un nouveau technicien après le départ de Zinedine Zidane, qui a décidé de s'en aller un an avant la fin de son contrat. Le Français veut entraîner la saison prochaine et il devra trouver un projet qui lui plaît. Chez le rival catalan, ça pourrait bouger aussi. Le nouveau président du Barça, Joan Laporta, a demandé à Ronald Koeman de patienter 15 jours et si dans ce laps de temps il ne trouvait pas mieux, alors les deux parties continueraient ensemble. Une demande osée. Les pensionnaires du Camp Nou rêveraient toujours d'un retour de Pep Guardiola, qui devrait rester à Manchester City.

Joachim Löw, Marcelo Gallardo, Thierry Henry, Roberto Martinez et Xavi Garcia Pimienta (Barça B) sont aussi suivis. Valence, de son côté, vient d'annoncer l'arrivée de José Bordalás jusqu'en 2023. Du côté de l'Angleterre, Frank Lampard, libre depuis son licenciement de Chelsea, intéresse Crystal Palace et Wolverhampton. En Italie, Luciano Spalletti va prendre les commandes du Napoli, remplaçant Gennaro Gattuso parti à la Fiorentina. Aux quatre coins de l'Europe, l'heure est donc au changement. Un mercato parallèle tout aussi passionnant et qui devrait réserver son lot de surprise !