PSV Eindhoven - RC Lens : les compositions officielles

Le RC Lens peut prendre une sérieuse option pour les huitièmes de finale. Les Sang et Or se déplacent sur la pelouse du PSV Eindhoven et en cas de succès, combiné à une victoire d’Arsenal face au FC Séville dans l’autre match de la poule, les hommes de Franck Haise n’auraient plus "qu’à" obtenir un match nul lors de leurs deux dernières journées pour gagner leur ticket pour la phase finale. Avant cette rencontre, Lens est deuxième du groupe B avec 5 points et est la seule équipe encore invaincue tandis que le PSV est dernier avec 2 unités et toujours aucune victoire au compteur. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

Pour cette rencontre, Franck Haise, privé de Farinez, Cabot, Costa et Cortes, ne chamboule pas ses plans et aligne son 3-4-3 classique. Samba démarre dans les buts, Gradit, Danso et Medina composent la défense à trois, Abdul Samed et Mendy débutent devant la défense tandis que Frankwoski et Machado occupent les couloirs. Enfin, Sotoca et Thomasson, préféré à Fulgini, accompagnent Wahi, seul en pointe. En face, Peter Bosz ne peut compter sur Bella-Kotchap, Mauro Junior, Obispo et surtout son offensif Noa Lang. Le technicien néerlandais aligne un 4-2-3-1 avec Benitez aux cages, Teze-Ramalho-Boscagli-Dest en défense, Veerman et Schouten dans l’entrejeu et enfin Bakayoko, Til et Lozano derrière de Jong.

Les compositions officielles :

PSV Eindhoven : Benitez - Teze, Ramalho, Boscagli, Dest - Veerman, Schouten - Bakayoko, Til, Lozano - de Jong

RC Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Abdul Samed, Mendy, Machado - Sotoca, Wahi, Thomasson

