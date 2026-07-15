Coupe du Monde 2026 : l’Espagne a choqué l’Angleterre et l’Argentine

Forcément, ça impressionne. Loin d’être transcendante depuis le début de la Coupe du Monde, l’Espagne a envoyé un message très fort hier en surclassant l’équipe de France (2-0). Alors que les Bleus étaient donnés favoris pour le sacre du 19 juillet prochain, notamment grâce à leur attaque de feu, la Roja a rendu complètement inoffensifs Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Une performance XXL qui n’est pas passée inaperçue chez les futurs adversaires potentiels de l’Espagne en finale.

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À commencer par l’Argentine. Plus tôt dans la soirée, Luis de la Fuente a révélé qu’il aimerait défier l’Albiceleste et son ami Lionel Scaloni le 19 juillet prochain à New York. « J’ai hâte d’affronter l’Argentine en raison de l’amitié qui me lie à Lionel Scaloni, mais j’avais déjà prévenu que l’Angleterre était l’une des candidates les plus sérieuses pour la finale, et la voilà maintenant ». Présent face aux médias à quelques heures de l’autre demi-finale Angleterre-Argentine, Scaloni a répondu à son homologue espagnol.

Les hommages sont unanimes

«Je trouve que le résultat est juste. L’Espagne mérite de gagner. Ils ont vraiment fait un excellent travail. Comme je le disais, ils ne cessent de progresser. Et aujourd’hui (hier), ils ont livré leur match le plus complet de la Coupe du Monde. Je tiens à les féliciter, car ils ont remporté ce match avec brio. Je suis content pour lui (de la Fuente, ndlr). Il le mérite. C’est un type formidable. Tout ce que nous voyons dans son équipe, c’est ce que nous espérons voir dans la nôtre. Si ça ne se passe pas bien pour nous, je l’appellerai. Si nous jouons contre lui en finale… non. Espérons qu’il n’y ait pas d’appel avant la fin de la finale.»

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Enfin, le sélectionneur des Three Lions, Thomas Tuchel, a lui aussi été bluffé par la performance espagnole. «Je n’ai vu que la première mi-temps de l’Espagne et c’était vraiment impressionnant. Je les félicite. Plus la scène est grande, mieux ils jouent. Regardez le parcours qu’ils ont réalisé. On dirait qu’ils ne peuvent pas perdre. Ce qu’ils ont accompli est impressionnant. Ils jouent sous une bannière, celle de l’Espagne. Je n’ai vu que la première mi-temps. Félicitations, je leur rends hommage à tous.» L’Espagne a définitivement marqué son territoire.