C’est fini entre Naples et Romelu Lukaku
C’est la fin. Entre Romelu Lukaku et Naples, les relations n’étaient plus au beau fixe depuis que le Belge avait retardé son retour en Italie pour se faire soigner en Belgique. Le tout sans l’accord des Partenopei. Depuis, il n’a plus porté le maillot du club napolitain. Et cela ne changera pas.
Ce mercredi, La Gazzetta dello Sport révèle que Big Rom et Naples ont convenu d’un commun accord de se séparer. L’attaquant est autorisé à poursuivre sa convalescence en Belgique au sein du centre d’entraînement de l’équipe nationale. Il va se préparer avant le Mondial. Un tournoi durant lequel le Napoli souhaite qu’il brille afin de le vendre au meilleur prix. La Turquie et l’Arabie saoudite sont des points de chute potentiels. En Italie, l’AC Milan est aussi sur le coup.
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