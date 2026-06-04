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EdF, Cherki : «on ira à la Coupe du Monde pour écraser tout le monde»

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Rayan Cherki @Maxppp
France 1-2 Côte d'Ivoire

Titulaire avec l’équipe de France contre la Côte d’Ivoire, Rayan Cherki a ouvert le score pour les Bleus, mais il n’a pas pu empêcher leur défaite (1-2). À l’issue de la rencontre, le Cityzen a confié que cette défaite était un avertissement et que les Français ne seront pas favoris au Mondial.

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« Je peux vous le dire, on n’ira pas à la Coupe du Monde en favori. On ira comme si c’était la première et la dernière qu’on jouera. (…) On n’ira pas à la Coupe du Monde en favori, on ira pour écraser tout le monde. J’ai envie de tout donner pour mes partenaires et pour le pays », a-t-il confié au micro de TF1.

Pub. le - MAJ le
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