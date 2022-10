Le Real Madrid veut rapatrier Brahim Diaz

Depuis l'été 2020, Brahim Diaz (23 ans) est prêté à l'AC Milan. Un club où il s'épanouit et où il a remporté le Scudetto l'an dernier. Mais l'ancien joueur de Manchester City est toujours surveillé de près par le Real Madrid.

D'ailleurs, les Merengues veulent définitivement le rapatrier l'été prochain une fois que son prêt chez les Rossoneri sera terminé. Une information révélé par Relevo, qui précise que les départs d'Isco et Bale cet été vont lui ouvrir les portes pour l'été prochain car il aura plus de temps de jeu. Cette saison, il a déjà marqué 2 buts et délivré 1 assist en 5 titularisations (10 matches au total).