Absences d’Onana, Aboubakar et de plusieurs stars, changement de sélectionneur : le Cameroun explose totalement avant la CAN

Samuel Eto’o a fait des victimes. Hier, le président de la Fecafoot a pris des décisions radicales concernant l’équipe nationale du Cameroun. La première concerne le sélectionneur Marc Brys, dont on a assisté au procès. Dans un communiqué de presse, il lui est notamment reproché des «actes et propos irrévérencieux, tendancieux et d’insubordination » ainsi que des « manquements professionnels ». Ils sont au nombre de onze et ils ont été listés par l’instance dirigeante : «le refus manifeste d’assister à certaines séances de travail convoquées par la Fecafoot, la publication de la liste des joueurs et l’organisation de conférences de presse sans autorisation préalable, au mépris et en violation des procédures usuelles de la Fecafoot, le non-respect de la charte marketing mettant en péril les liens contractuels existant entre la Fédération et ses Sponsors, la transmission de la liste des joueurs présélectionnés sans indications des clubs auxquels ils appartiennent, le refus de communiquer ses programmes d’entraînement.»

La fédération camerounaise a ajouté : «le refus de communiquer les rapports à l’issue des rencontres internationales, la non-communication dans les délais des listes définitives des joueurs retenus pour les rencontres, la méconnaissance de l’encadrement administratif, sportif et technique de l’Équipe Nationale Masculine “A” les Lions Indomptables du Cameroun, mis régulièrement en place par le Comité Exécutif et la collaboration active avec des personnes inconnues de la Fecafoot, le défaut de déférer aux convocations à lui adressées pour certains regroupements, l’utilisation des subterfuges à l’effet de se soustraire de son obligation professionnelle de tenir des conférences de presse dédiées à la publication de la liste des joueurs et le détournement des joueurs et leur incitation à la défiance vis-à-vis de la Fecafoot.» Ecarté à trois semaines de la CAN, le Belge ne compte pas s’en aller si facilement. «Je ne laisserai pas faire ça. Eto’o a également remplacé tout le ministère des Sports par des personnes de son choix. C’est ridicule et totalement illégal», a-t-il avoué à la presse belge.

Le Cameroun est sous le choc

Cette décision fait aussi réagir la presse camerounaise, sous le choc à l’image d’Actu Cameroun. «De manière folklorique et sans consultation préalable, les Camerounais ont assisté lundi soir à un « limogeage » de Marc Brys, l’entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables sur les réseaux sociaux. A la manœuvre, la Fédération camerounaise de football (…) L’atmosphère est explosive autour de la sélection camerounaise. À moins de trois semaines du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations, la Fédération camerounaise de football a pris une décision aussi radicale qu’inattendue : évincer Marc Brys de son poste de sélectionneur. Une nouvelle crise majeure qui illustre une fois de plus les tensions profondes entre le technicien belge et Samuel Eto’o, président de la fédération. Le timing interroge : 20 jours avant une CAN où le Cameroun espère jouer les premiers rôles. Cette décision survient dans un contexte déjà empoisonné. Depuis son arrivée, Brys s’est heurté à l’ingérence régulière de la Fecafoot, au point de provoquer plusieurs bras de fer institutionnels. »

La publication locale poursuit : «à 20 jours du tournoi continental, la Fecafoot plonge une nouvelle fois dans l’inconnu. Le départ de Brys ouvre une période d’instabilité inquiétante pour une sélection habituée aux crises internes mais rarement aussi malmenée. Reste à savoir si cette décision précipitée galvanisera les Lions Indomptables… ou les fragilisera encore davantage.» Cameroun24 parle d’un «séisme». Et ce n’est pas le seul puisque le nouveau sélectionneur David Pagou a décidé de se passer des services de plusieurs stars de l’équipe. La nouvelle a été officialisée hier, peu après le départ de Brys, lors de la publication de la liste des 28 joueurs retenus pour la Coupe d’Afrique des Nations. Le courrier du Cameroun écrit à ce sujet : «Samuel Eto’o règle les comptes et fait virer plusieurs cadres de l’équipe dont l’attaquant emblématique Aboubakar Vincent. L’emblématique capitaine des Lions indomptables auteur d’un but d’anthologie contre le Brésil à la dernière coupe du monde, André Onana, Zambo Anguissa, Martin Hongla et Moumi Ngamaleu exclus de l’équipe.»

Eto’o a eu la peau de ses "ennemis"

Actu Cameroun a aussi commenté ces choix forts. « Pour sa première grande décision à la tête des Lions Indomptables, David Pagou a envoyé un signal fort : l’heure du renouveau a sonné. Le technicien camerounais, récemment nommé sélectionneur, a dévoilé sa liste des 28 joueurs retenus pour la CAN 2025 au Maroc. Une liste marquée par de lourdes absences, celles d’André Onana, Michael Ngadeu, Martin Hongla et Vincent Aboubakar, figures majeures de la sélection ces dernières années. Le message est clair : le nouveau sélectionneur veut insuffler une dynamique différente, réinstaurer une mentalité collective et renouveler la concurrence dans toutes les lignes. En écartant des cadres historiques, Pagou mise sur une équipe revitalisée, portée par des profils plus adaptés à son projet de jeu et à l’état d’esprit recherché. Le Cameroun ira à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 sans ses meilleurs atouts. Du moins, si l’on s’en tient à la dernière sortie de la Fédération camerounaise de football.»

Interrogé sur ses décisions, Pagou a confié : « ce sont de bons footballeurs, des joueurs matures. Je les connais personnellement […] Un entraîneur doit faire des choix. Pour choisir, il faut éliminer. On a voulu faire autrement. Ce sont de bons joueurs mais on a jeté notre dévolu sur d’autres pour qu’il y ait un autre état d’esprit.» Mais pour Actu Cameroun, la décision vient de plus haut. «Voici la liste des Lions Indomptables « chassés » par la Fecafoot de Samuel Eto’o. Vincent Aboubakar, André Onana, Michael Ngadeu, Martin Hongla, Zambo Anguissa, Jackson Tchatchoua, Moumi Ngamaleu et Choupo Moting.» Si certains sont forfaits comme Zambo Anguissa, d’autres ont payé cher leur prise de position selon CamerInfo. «L’absence simultanée d’André Onana, Michael Ngadeu et Vincent Aboubakar constitue l’un des choix les plus commentés. Au-delà de la dimension sportive, ces exclusions semblent liées à leurs rôles marquants dans la crise MINSEP-Fecafoot durant la gestion de Marc Brys.» Le média ajoute que leurs absences ne passeront pas inaperçues durant la CAN. Elles font déjà parler c’est certain.