Sao Paulo annonce le départ de Dani Alves

Présent avec la sélection brésilienne pour les qualifications à la Coupe du Monde 2022, Dani Alves (38 ans) devait faire son retour à l'entraînement ce vendredi avec Sao Paulo mais le club paulista a annoncé que le latéral passé par le PSG et le FC Barcelone ne reviendrait pas s'entraîner. La raison ? Un conflit salarial entre les deux parties comme l'a expliqué Carlos Belmonte, directeur sportif, dans une vidéo publiée sur Twitter par le club.

«Nous prenons la décision, et nous en faisons part à Hernan Crespo (entraîneur de l'équipe, NDLR), de ne plus mettre Daniel Alves à disposition de l'équipe de Sao Paulo. Sao Paulo est plus important que n'importe qui. Sao Paulo reconnaît la dette et la semaine dernière, nous avons fait une proposition pour tenter de parvenir à un accord, que n'ont pas accepté ses représentants. La négociation continuera avec le département juridique et financier.» Et pour cause, Sao Paulo lui doit 11 millions de reais (soit près de 1,8 million d'euros), d'après la presse brésilienne. Arrivé en 2019, Dani Alves avait remporté le championnat paulista en 2021 et va donc quitter le club brésilien plus tôt que prévu alors que son contrat courait encore jusqu'en décembre 2022.