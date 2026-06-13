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Officiel Coupe du Monde

Ralf Rangnick prolonge avec l’Autriche

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Ralf Rangnick @Maxppp

Alors qu’il est actuellement aux Etats-Unis pour la Coupe du Monde qu’il va vivre sur le banc de l’Autriche, l’avenir du sélectionneur Ralf Rangnick faisait visiblement débat au pays après des rumeurs l’envoyant notamment à l’AC Milan après le Mondial. Mais ce ne sera pas le ca

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Ce samedi, la fédération autrichienne a officialisé la prolongation de contrat de Ralf Rangnick jusqu’en 2028. L’ancien coach de Manchester United va prolonger l’aventure avec la sélection. Pour rappel, lors de ce Mondial, l’Autriche affrontera l’Argentine, l’Algérie et la Jordanie.

Pub. le - MAJ le
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