Le Real Madrid reste très confiant pour Kylian Mbappé !

Libre de s'engager où il le souhaite depuis le 1er janvier dernier, Kylian Mbappé (23 ans) continue de faire la Une de la presse mondiale. Et pour cause. Auteur de performances XXL sous le maillot parisien et leader technique incontesté de l'effectif dirigé par Mauricio Pochettino, celui qui totalise 28 buts et 20 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison n'a pas encore scellé son avenir. Qu'il se fasse au PSG, au Real Madrid ou dans un autre club. Une incertitude qui ne semble cependant pas perturber Madrid à en croire les dernières informations révélées par Marca dans son édition du jour.

Réputé proche de la direction madrilène, le quotidien espagnol affirme en effet que les hautes sphères du club présidé par Florentino Perez sont convaincues que le Bondynois rejoindra la capitale espagnole cet été. Alors que certains spéculent dans le sens inverse en estimant que l'accord entre les différentes parties est encore loin d'être entériné ou que la dimension économique pourrait représenter un frein, Marca précise que les contacts entre le clan Mbappé et le Real restent plus que réguliers. Dans cette optique, il précise même que plusieurs rencontres ont d'ores et déjà eu lieu depuis le huitième de finale de Ligue des champions perdu par le Paris Saint-Germain au dépens du club espagnol.

La presse madrilène évoque un accord quasiment bouclé !

Au-delà des contacts toujours établis, Marca indique également qu'un accord serait quasiment bouclé et que les négociations entre le joueur et la Casa Blanca seraient en bonne voie. Pour répondre à certains détracteurs de l'opération, plusieurs sources madrilènes précisent, en outre, que l'aspect économique n'est pas une dimension centrale au cœur de cette transaction. De nouvelles révélations qui ne manqueront pas d'enflammer Madrid et d'inquiéter, un peu plus, les supporters parisiens qui voient, semaine après semaine, l'ultimatum se rapprocher. En attendant, Kylian Mbappé continue lui de faire durer le suspense, en témoigne sa dernière sortie le 3 avril dernier.

«Non, je n'ai pas fait mon choix, je n'ai pas pris ma décision, je réfléchis, il y a de nouveaux éléments, il y a plein de paramètres, je réfléchis. Je n'ai pas fait mon choix (...) Je sais que pour les gens ça tarde un peu, on en parle tous les jours. Si j'avais pris ma décision, je le dirais. Je n'ai de comptes à rendre à personne, c'est un choix personnel. Si j'ai pris ma décision je viens, je le dis et je l'assume», assurait ainsi l'ancien Monégasque au micro de Prime Video après la victoire parisienne face à Lorient (5-1) en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Un jeu de poker menteur entre les différentes parties qui ne cesse d'alimenter les rumeurs. Reste désormais à savoir quand le champion du monde 2018 décidera de définitivement clôturer ce dossier plus que jamais brûlant.