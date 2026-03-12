beIN SPORTS dément vouloir nuire au foot français

Furieux de l’attribution des droits de la prochaine Coupe du Monde à beIN SPORTS, diffuseur depuis 2014, Nicolas de Tavernost avait annoncé ces dernières semaines son départ de la tête de LFP Média, rejoint au printemps dernier (il quittera ses fonctions quand son remplaçant sera trouvé). L’homme de 75 ans espérait voir Ligue1+ obtenir les droits, ce qui aurait permis à la plateforme de combler le creux de fin de saison de Ligue 1, entre la fin du mois de mai et le début du mois d’août, où les clubs ne disputent aucun match officiel. Dans un entretien accordé à Challenges, le directeur des antennes de beIN France, Florent Houzot, a rejeté l’idée de vouloir faire du tort au foot français à travers cette décision.

«Il y a une petite musique qui monte selon laquelle beIN serait le méchant ou encore que beIN veut tuer la Ligue 1. Cela sert simplement à masquer les mauvaises décisions stratégiques et les erreurs des autres, confie Houzot. Je veux simplement rappeler ce qu’est beIN depuis 2012, et donc pourquoi nous avons raflé les droits des Coupe du monde 2026 et 2030 de football. La raison est simple : la Fifa reconnaît le bon traitement journalistique de son produit ainsi que la valorisation de cette compétition que nous diffusons depuis 2012. J’en ai marre d’entendre et de lire ces critiques récurrentes sur nous. Je suis à la tête des programmes depuis février 2012, et je suis toujours là 14 ans après. La plupart de nos abonnés sont fidèles à beIN. Nous avons plus de 2,5 millions de foyers abonnés. Avec Canal+, nous avons un deal de distribution solide, nous touchons 42 millions de personnes chaque année. Notre stratégie depuis le départ n’a pas changé : construire une marque sportive forte et durable. Au bout de 6 mois d’existence, on nous prédisait déjà une disparition. En 2026, on est toujours là. Notre vision est toujours simple, demeurer l’offre sportive la plus attractive du marché. Nous sommes à plus de 4 milliards d’euros d’investissements depuis 2012. J’ai lu que beIN Sports venait marcher sur les plates-bandes de Ligue 1 +. Ce n’est pas ça l’histoire. beIN est le diffuseur depuis 2012 de l’ensemble des Coupes du monde. C’est peut-être notre expérience inégalée qui nous a permis de remporter les droits de cette compétition, qui sera notre quatrième Coupe du monde consécutive. Notre patron Yousef Al-Obaidly, directeur-général de beIN Media Group, ne s’est pas réveillé un bon matin pour s’intéresser à la Coupe du monde.»