Serie A : l'AC Milan arrache la victoire face à l'Hellas Vérone et remonte sur le podium

Tombé à la 5ème place de Serie A avant la rencontre, l'AC Milan se rendait sur la pelouse de l'Hellas Verone, pour le compte de la 10ème journée du championnat italien, avec l'ambition de retrouver le podium. Lors d'un premier quart d'heure bouillant, les Gialloblu se montraient les plus dangereux par l'intermédiaire de Ajdin Hrustic dont les frappes trouvaient sur leur chemin le gardien milanais, Anton Ciprian Tatarusanu (7e), puis le défenseur Fikayo Tomori (8e). Après avoir laissé passer leur chance donc, les joueurs de Vérone se faisaient surprendre par les Rossoneri. Olivier Giroud pouvait intercepter une passe en retrait puis transmettre à gauche pour Rafael Leao. Le Portugais percutait alors pour pénétrer dans la surface adverse et effacer son vis à vis, Isak Hien puis il essayait de trouver, d'un centre en retrait, le Français. C'était finalement le malheureux Miguel Veloso qui détournait le cuir dans ses propres cages (9e, 1-0). Peu après, l'attaquant tricolore avait l'opportunité de doubler la mise mais la très bonne sortie du gardien adverse combinée au lob manqué du Français ne permettaient pas au Milanais de breaker les Véronais. Finalement, après un superbe mouvement collectif de la part des joueurs de l'Hellas Vérone, Adrien Tameze pouvait trouver Koray Günter. A l'angle de la surface, l'Allemand ouvrait son pied pour enrouler vers le second poteau mais Matteo Gabbia détournait alors le ballon dont la trajectoire trompait son propre gardien (19e, 1-1). Un deuxième but contre son camp en moins de vingt minutes de jeu qui concrétisait les bonnes volontés des locaux.

Juste avant la mi-temps, Thomas Henry, bien gêné par son vis-à-vis, envoyait un coup de casque juste à côté des cages milanaises, après un corner botté en deux temps (45e). Au retour des vestiaires, Ante Rebic profitait d'une belle passe en profondeur de Théo Hernandez pour enchaîner avec une frappe sans contrôle qui trouvait Lorenzo Montipo (49e). Un peu moins d'une dizaine de minutes plus tard, Veloso était lancé sur la gauche. Le Portugais pouvait envoyer un centre sur la tête de Roberto Piccoli, totalement seul au niveau du point de penalty. Le nouvel-entrant plaçait une belle tête qui trouvait la transversale d'un Tatarusanu battu (56e). A l'AC Milan, un autre Portugais se montrait dangereux après l'heure de jeu. Leao jouait avec son corps protéger le ballon dans la surface véronèse mais il subissait par la suite le retour des défenseurs adverses sans obtenir de pénalty (63e). A l'aube du dernier quart d'heure, le gardien se montrait intraitable face à Hernandez puis Rebic (76e). Peu après, Divock Origi loupait le cadre de peu (79e) mais Sandro Tonali finissait par trouver la solution dans les dernières minutes de la rencontre. L'Italien pouvait ajuster Montipo d'un tir entre ses jambes, après une passe parfaite de son coéquipier croate (81e).Alors que les joueurs de l'Hellas Vérone essayait de réagir avant la fin du temps réglementaire, Marcus Thiaw sauvait l'AC Milan. Fabio Depaoli décochait une lourde frappe mais le défenseur allemand plongeait sur sa droite, à mi-hauteur, pour contrer la tentative (87e). Grâce à cette victoire, l'AC Milan remonte sur le podium et reprend la 3ème place à la Lazio. L'Hellas Vérone, de son côté, reste dans la zone de relégation, à la 18ème place.