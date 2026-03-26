Amical : des Bleus efficaces s’offrent le Brésil aux forceps

C’est la dernière ligne droite avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026. Avant les derniers tests au début du mois de juin, l’équipe de France s’est offert un petit avant-goût de son aventure américaine avec deux matches amicaux aux États-Unis. Et avant de se mesurer à la Colombie, les Bleus disputaient un match de gala face au Brésil de Carlo Ancelotti. Une affiche qui rappellera quelques souvenirs de 1998 ou de 2006 pour les plus nostalgiques. Pour ce rendez-vous de prestige à Foxborough, dans la banlieue de Boston, Didier Deschamps a choisi d’aligner une équipe dans un 4-2-3-1 très offensif avec le duo Rabiot-Tchouaméni dans l’entrejeu et le trident Ekitike-Dembélé-Olise pour épauler Mbappé en pointe. Un choix tactique osé de la part d’un sélectionneur qui a souvent préféré avoir un milieu plus renforcé. De son côté, Ancelotti alignait un 4-2-4 avec comme principale nouveauté son choix de tester Vinicius Jr dans l’axe, avec Raphinha, Cunha et Martinelli à ses côtés.

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Dans un Gillette Stadium acquis aux Brésiliens, les Bleus ont rapidement fait redescendre les décibels. Dans une configuration inédite, les hommes de Didier Deschamps ont immédiatement pris le contrôle du cuir, le Brésil ayant décidé d’évoluer en bloc bas pour espérer faire mal sur un contre éclair de Raphinha ou de Vinicius Jr. Les Français ont d’ailleurs eu quelques difficultés à gérer la profondeur et c’est ce qu’il s’est produit à la 5e minute. Sur un coup franc, Raphinha s’est fait oublier par la défense française, mais heureusement pour les Bleus, sa frappe n’était pas cadrée. Le joueur du Barça a été l’un des Auriverdes les plus actifs, mais c’est bien la France qui dominait. Devant, on attendait de voir comment le quatuor Mbappé-Dembélé-Olise-Ekitike allait s’articuler. Durant les vingt premières minutes, Ekitike repiquait souvent dans l’axe. Costaud dans les duels et propre techniquement, l’attaquant de Liverpool était un formidable point d’ancrage. Mbappé prenait son côté gauche fétiche et se montrait très en jambe, comme si son problème au genou avait disparu. Olise évoluait dans une position d’électron libre, tantôt dans l’axe, tantôt à droite, tandis que Dembélé évoluait dans une position centrale beaucoup plus reculée. Un positionnement qui rendait le Ballon d’Or 2025 plus discret en début de match.

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Des Bleus efficaces

Les Tricolores tenaient le ballon, mais butaient face au bloc bas brésilien. Pas facile de créer du danger dans ces conditions. Il a fallu attendre le retour de la pause fraîcheur sifflée à la 22e minute pour frissonner un peu. Et si Martinelli a cru délivrer les siens d’une frappe enroulée (27e), c’est bien Mbappé qui a planté la première banderille. Parfaitement lancé en profondeur par un caviar du gauche de Dembélé, le buteur du Real Madrid est allé battre Ederson d’un magnifique ballon piqué (0-1, 32e). Le Merengue n’était plus qu’à un but du record d’Olivier Giroud. Le Bondynois a cru pouvoir l’égaliser à dix minutes de la pause, mais sa frappe enroulée n’était pas cadrée (35e). À la pause, la France menait logiquement au score. Au retour des vestiaires, Raphinha laissait sa place à Luiz Henrique. Une entrée en jeu plutôt bien sentie puisque le joueur du Zenit Saint-Pétersbourg a immédiatement mis le feu sur son côté droit, obligeant Maignan à sortir le grand jeu sur une frappe enroulée puissante (50e). Enquiquiné par Raphinha, Théo Hernandez prenait l’eau face à l’ancien pensionnaire de Botafogo.

Le côté droit brésilien a fait très mal en ce début de deuxième période et cette fois, c’est Upamecano qui s’est fait avoir. Coupable d’une faute sur Wesley en position de dernier défenseur, le défenseur du Bayern Munich a été envoyé directement aux vestiaires peu avant l’heure de jeu (55e). Dix minutes compliquées après lesquelles Deschamps a tenté de remettre un peu d’ordre en faisant entrer Lacroix (première sélection) et Kanté à la place de Tchouameni et de Dembélé, sorti en grimaçant. Cela n’a pas empêché les Brésiliens de maintenir les Tricolores sous pression, mais ce soir, la France a prouvé qu’elle restait l’équipe la plus efficace. Acculés, les Bleus ont profité d’un contre éclair d’Olise pour voir Ekitike imiter Mbappé en battant Ederson d’un piqué lui aussi (0-2, 65e). Le scénario était cruel pour une Seleção bien plus entreprenante. Touché, le Brésil a jeté ses dernières forces dans la bataille pour espérer faire plier une équipe de France en infériorité numérique. Et c’est Bremer qui a redonné espoir aux Auriverdes en profitant d’un coup franc et d’une frappe de l’omniprésent Luiz Henrique mal renvoyée pour tromper Maignan (1-2, 78e). De quoi nous offrir une fin de match tendue comme cet extérieur de Bremer passé tout près du but de Maignan sur un centre de Luiz Henrique 90e). Les sept minutes de temps additionnel annoncées ont rajouté de la tension, mais les Bleus ont réussi à tenir. Grâce à ce succès de prestige (2-1), la France égalise à six victoires partout dans ses face-à-face avec la Seleção. Rendez-vous dans trois jours pour le match face à la Colombie.

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