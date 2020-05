OM : Valère Germain a une idée pour l'avenir d'André Villas-Boas

Auteur d'un très bon exercice 2019-2020 pour sa première expérience dans le Championnat de France et avec une équipe aux ressources limitées, André Villas-Boas (42 ans) a réussi son pari de ramener l'OM en Ligue des Champions. Les joueurs de la cité phocéenne ont en effet bouclé la saison à la deuxième place de Ligue 1, derrière l'intouchable Paris SG. Le technicien portugais a toutefois récemment averti sa direction en vue de la saison prochaine : «j'ai envie de jouer la Ligue des Champions à Marseille, mais je veux savoir à quel point on est dépendants économiquement sur notre projet. Ça veut dire que si on n'a pas les conditions pour faire un bon travail, ce n’est pas la peine, je pense», lâchait-il à RMC Sport.

Valère Germain (30 ans), qui n'a pas l'intention de quitter le Vieux Port cet été, pense que son entraîneur de 42 ans sera toujours bel et bien assis sur le banc de l'OM lors du prochain exercice : «ce serait une grande déception pour nous (de le voir partir, ndlr). Je n’y crois pas, même si je ne suis pas dans sa tête. Il a su, cette saison, restaurer la confiance à l’ensemble du groupe, trouver les paroles pour nous redonner l’envie de consentir des efforts ensemble. Il nous l’a encore répété depuis le début du confinement : il est très attaché à nous et au club», a confié l'ancien attaquant de l'AS Monaco dans les colonnes au Parisien ce lundi. La balle est dans le camp des dirigeants olympiens.