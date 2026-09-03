Bordeaux : le Comex de la FFF refuse de repêcher les Girondins, le club vers la liquidation judiciaire

Un monument du football français est bel et bien en train de couler malgré la dernière tentative de Marina Ferrari. Hier, la ministre des Sports avait envoyé un courrier à Philippe Diallo, le président de la FFF, pour lui demander de voir ce qu’il était possible de faire pour Bordeaux, « compte tenu de la place du club dans le football français ». En réponse, la fédération française de football avait convoqué un comité exécutif ce jeudi pour statuer définitivement sur le cas des Girondins.

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Pour rappel, la DNCG avait condamné les septuples champions de France à évoluer en Régional 1. La raison ? Les potentiels repreneurs du club, Sparta Capital et Park Bench, ont bien ramené les 10 M€ nécessaires à l’équilibre des comptes, mais ils l’ont fait avec deux semaines de retard. Bordeaux s’est battu juridiquement pour sauver sa place en Ligue 3. Les Marine et Blanc avaient même proposé de repartir en National 2. Depuis, le CNOSF et le tribunal administratif de Paris ont confirmé la sanction prononcée et donc la rétrogradation en sixième division.

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La FFF n’a pas voulu accorder de privilèges à Bordeaux

Les Girondins comptaient donc plus que jamais sur ce Comex du jour pour croire en un miracle. Malheureusement pour eux, Sud-Ouest annonce que le comité exécutif de la FFF a refusé le repêchage en N2 et a donc maintenu la rétrogradation en R1. Malgré le statut historique du club, la FFF n’a pas voulu créer de jurisprudence et a donc préféré respecter l’équité entre les clubs. « La FFF est là pour faire respecter l’équité et l’égalité de traitement entre clubs qu’ils soient gros ou petits. Réintégrer Bordeaux aurait été le fait du prince et aurait signifié la fin de la crédibilité de la DNCG qui est indépendante et de nos règlements », a indiqué une source à la FFF au journal L’Equipe.

Un véritable coup de massue pour le club puisque cette décision a de graves conséquences. Sauf coup de théâtre, Bordeaux va être mis en liquidation judiciaire puisque Sparta Capital et Park Bench avaient fait savoir qu’ils se retireraient si la rétrogradation en Régional 1 était confirmée. Bordeaux va donc rester dans les mains d’un Gérard Lopez qui ne veut plus investir un seul centime dans les Marine et Blanc, après avoir injecté 70 M€ depuis son arrivée en 2021. Sans l’aide financière de Lopez et sans repreneur, le club file tout droit vers la liquidation judiciaire. Si tel est le cas, les droits sportifs reviendront à l’association présidée par Jean-Louis Triaud. Enfin, la FFF communiquera très prochainement à la Ligue de Nouvelle-Aquitaine le niveau maximal auquel l’équipe première des Girondins pourra démarrer cette saison 2026/2027. Dans ce genre d’affaire, Sud-Ouest précise qu’un redémarrage en Régional 2 ou 3 est souvent la solution choisie.