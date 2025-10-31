OM : Roberto De Zerbi évoque la concurrence Vaz-Aubameyang

Alors que l’Olympique de Marseille est décimé par les blessures, Roberto De Zerbi a fait confiance aux jeunes ces dernières semaines. Et l’un d’entre eux, Robinio Vaz (18 ans), fait sensation. Auteur de quatre buts et deux passes décisives en neuf apparitions dans le Championnat de France, l’attaquant phocéen entre dans la discussion pour débuter avant Auxerre. Questionné à son sujet, Roberto De Zerbi a évoqué une possible association avec Pierre-Emerick Aubameyang pour le déplacement dans l’Yonne.

«C’est possible, ils peuvent jouer ensemble. C’est aussi possible parce que des joueurs doivent se reposer. Il faut trouver des solutions et ça peut être une solution de les associer. Robinio et Aubameyang peuvent jouer ensemble avec aussi Paixao à gauche et Greenwood à droite. J’ai déjà joué avec quatre attaquants à Sassuolo ou Brighton. C’est une question d’énergie des joueurs sur le plan physique. On doit aussi décider de qui on veut être, parce que les voyages ça prend aussi de l’énergie. Cela pousse certains joueurs et d’autres, ça pompe de l’énergie», a-t-il assuré en conférence de presse.