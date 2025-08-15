Kingsley Coman quitte le Bayern Munich et rejoint Al-Nassr

Cet été, Al-Nassr casse sa tirelire. L’écurie saoudienne a commencé fort en prolongeant le bail de Cristiano Ronaldo (40 ans) avec un salaire monstrueux à la clé. Le Portugais a également convenu avec sa direction qu’il aurait encore plus son mot à dire en ce qui concerne le recrutement. Il n’a pas été étranger à la venue de Jorge Jesus, qui était assis sur le banc du rival Al-Hilal il y a encore quelques mois.

Il a également poussé pour la signature de son compatriote João Félix, qui a quitté l’Europe à seulement 25 printemps. CR7 a aussi tout fait pour que son ami Bruno Fernandes les rejoigne, tout comme Antony et Mason Greenwood. Mais les trois joueurs ne débarqueront a priori pas en Saudi Pro League cet été 2025. En revanche, le quintuple Ballon d’Or et son club ont visiblement trouvé les mots et les arguments pour convaincre Kingsley Coman.

Coman a dit oui à Al-Nassr

Âgé de 29 ans, l’international tricolore a été séduit par le projet offert par Al-Nassr. Ce n’est pas la première fois qu’il est dragué par un club de SPL ces dernières années. Mais il a toujours repoussé toutes les approches assurant vouloir continuer au Bayern Munich, qui a toujours assuré qu’il ne serait pas retenu. Coman a également balayé d’un revers de la main les approches venues de Premier League, où Chelsea, Arsenal ou encore MU ont été cités comme des points de chute.

Finalement, l’ancien joueur du PSG et de la Juventus va enfiler la tunique d’Al-Nassr, comme révélé sur notre site. La nouvelle a été officialisée aujourd’hui par le biais d’un communiqué de presse. «Bienvenue à notre nouvelle star Kingsley Coman, qui nous rejoint dans le cadre d’un transfert permanent», indique le communiqué. Avec CR7, João Félix, Sadio Mané et maintenant Coman, Al-Nassr est d’attaque pour remporter la SPL.