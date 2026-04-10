Monaco : après son retour, Paul Pogba sort du silence et évoque son avenir

Que retenir de la première de Paul Pogba en 2026 ? Que le champion du monde a quasiment multiplié par deux son temps de jeu en Ligue 1 cette saison (25 minutes ce soir, 50 au total). Mais on se gardera de tirer des conclusions sur le premier match du Français depuis cinq mois, surtout dans un contexte aussi piégeux que celui de ce soir. Monaco a été giflé par le Paris FC (4-1), et l’entrée de Pogba n’a pas pu changer grand-chose.

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Toujours est-il que ce retour sonne comme une petite victoire personnelle pour le milieu de 33 ans, entré sous l’ovation générale du stade Jean-Bouin. «L’ovation ? Ca m’a vraiment touché. Ce que j’ai ressenti ici dans ce stade… franchement, ça fait plaisir de voir ça», souriait Pogba au micro de Ligue1+ après le coup de sifflet final. Relancé en zone mixte, il ajoutait : «ça m’a vraiment fait chaud au coeur, j’étais concentré sur mon match mais je les ai bien entendus (les supporters) et ça fait très plaisir.»

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Il se voit à Monaco la saison prochaine

Aujourd’hui, Pogba assure se sentir bien, même si le bien-être reste une notion toute relative. L’objectif du Français désormais ? Gratter le plus de minutes possibles d’ici la fin de saison, et répondre aux attentes de son entraîneur Sébastien Pocognoli : «je me sens très bien, je veux aider mon équipe du maximum possible pour aller chercher notre objectif qui est la Ligue des Champions. J’essaie de gratter mes minutes, revenir en forme, et je pense que ça va venir avec le temps. On sait qu’on était sur très bonne série, c’est dur de rentrer et jouer directement quand l’équipe est bien. Moi, je suis là pour aider l’équipe du mieux possible jusqu’à la fin de saison.»

Et pour la suite ? Pogba s’imagine rester à l’ASM la saison prochaine, avec la ferme intention d’être capable de jouer des matchs entiers : «si je me projette sur la saison prochaine ? Je suis encore ici, ce que j’ai entendu, c’est qu’on est encore ensemble pour une longue durée. Je me focus que sur les prochains matchs. Une titularisation et jouer un match entier ? Je dois toujours être prêt, le coach sait que je le suis, ça va dépendre du coach, s’il veut me faire jouer, si je suis assez bon pour lui… Un match ça dure 90 minutes, donc c’est le but (de jouer un match entier). J’ai joué beaucoup plus que la dernière fois et là on monte en puissance, les entrainements sont pris en compte pour être prêt pour jouer 90 minutes.» Tout le monde n’attend que ça.