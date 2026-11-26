Tout semble aller pour le mieux du côté de Madrid en ce moment. Face au PSV plus tôt cette semaine, le Real Madrid a ainsi obtenu sa dixième victoire d’affilée, s’imposant sur le lourd score de 5-1 avec un véritable récital en deuxième période. Portée par des individualités en forme, à l’image de Jude Bellingham, l’équipe de José Mourinho s’affirme comme un très sérieux candidat pour le titre final en Ligue des Champions.

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Dans le même temps, le club de la capitale ibérique travaille sur la prolongation de sa star anglaise, qui est, selon tous les médias locaux, particulièrement bien avancée. Au point où l’accord devrait être annoncé dans les prochaines semaines. Avec, forcément, une belle augmentation salariale pour l’ancien joueur du Borussia Dortmund. Tout indique qu’il devrait d’ailleurs être le deuxième joueur le mieux payé de l’équipe, devançant Vinicius Jr, qui a signé son nouveau contrat il y a quelques mois seulement.

Une masse salariale qui va exploser

Comme l’indique le journaliste de The Athletic Mario Cortegana, avec ces deux prolongations et le contrat de Kylian Mbappé, le salaire total du trio offensif madrilène dépasse les 90 millions d’euros net par saison. Pour le club, le montant brut à payer est logiquement bien plus élevé. S’il n’y a pas de chiffres officiels, le salaire brut de Vinicius Jr est ainsi estimé à 50 millions d’euros par saison selon le site spécialisé Capology. Bellingham, actuellement à 31 millions, va donc devancer le Brésilien, alors que les Merengues déboursent 71 millions d’euros par saison pour Mbappé. Surtout, le journaliste espagnol précise que ces contrats sont évolutifs et incluent aussi différents bonus et primes. Autant dire qu’en cas de titres cette saison, ce montant total exploserait, même si, évidemment, les revenus du club augmenteraient aussi de façon proportionnelle.

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Qui mérite le plus gros salaire du Real Madrid ? Kylian Mbappé Vinicius Jr Jude Bellingham Arda Güler Thibaut Courtois Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Et ce n’est pas tout. Kylian Mbappé vit sa troisième saison du côté de Madrid, et en juin, il sera déjà à deux ans de la fin de son bail de cinq années paraphé en 2024. Autant dire qu’une fois que le dossier Bellingham sera scellé, ce sera au tour du clan Mbappé de s’asseoir autour d’une table avec Florentino Pérez et José Angel Sanchez. Et là aussi, tout indique qu’il faudra revoir les émoluments de l’international tricolore à la hausse. La masse salariale du club va donc continuer d’augmenter, et de manière assez conséquente, surtout que d’autres joueurs qui ont aussi des salaires assez élevés, comme Valverde, vont devoir être prolongés. Désormais, il faut que les titres suivent. Sous peine de se compliquer un peu les choses sur le plan financier…