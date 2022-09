Shakhtar-Celtic : les compositions sont tombées

La 2e journée de la Ligue des Champions se poursuit avec un duel dans le groupe F entre le Shakhtar Donetsk et le Celtic Glasgow. À domicile, les Ukrainiens s'établissent en 4-1-4-1 avec Anatoliy Trubin dans les cages derrière Lucas Taylor, Valeriy Bondar, Mykola Matvienko et Yukhym Konoplya. Taras Stepanenko est la sentinelle avec Artem Bondarenko et Heorhii Sudakov devant lui. Les ailes sont occupées par Oleksandr Zubkov et Mykhaylo Mudryk alors que Marian Shved est seul en pointe.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Bhoys s'articulent en 4-2-3-1 avec Joe Hart comme dernier rempart. Devant lui, Josip Juranović, Cameron Carter-Vickers, Moritz Jenz et Greg Taylor forment la défense. Le double pivot est assuré par Callum McGregor et Reo Hatate. Seul en pointe, Kyogo Furuhashi est soutenu par Sead Hakšabanović, Matt O'Riley et Jota.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Shakhtar Donetsk : Trubin - Taylor, Bondar, Matvienko, Konoplya - Stepanenko - Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Mudryk - Shved

Celtic Glasgow : Hart - Juranovic, Carter-Vickers, Jenz, Taylor - McGregor, Hatate - Hakšabanović, O'Riley, Jota - Furuhashi

Suivez la Ligue des Champions sur RMC Sport. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs de ce soir.

Pour cette nouvelle saison de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 200€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre.