Ligue des Champions : la réaction du LOSC après son tirage relevé

Ce jeudi, la Ligue des Champions faisait son grand retour à Monaco pour le tirage au sort de cette édition 2026-2027. Après une dernière édition marquée par le back-to-back du PSG, le LOSC était lui de retour dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Les Dogues, après une belle saison de Ligue 1, attendaient donc de connaître leurs futurs adversaires pour cette phase de Ligue. Placé dans le chapeau 4, Lille savait qu’il pouvait hériter de plusieurs gros morceaux et devait forcément s’attendre à un tirage relevé.

La suite après cette publicité

De quoi promettre quelques belles affiches aussi pour les Lillois, qui étaient notamment dans le chapeau 4 avec Feyenoord (Pays-Bas), Fenerbahçe (Turquie), Bodø/Glimt (Norvège), Naples (Italie), le RB Leipzig (Allemagne), Villarreal (Espagne), le Shakhtar Donetsk (Ukraine) ou encore Galatasaray (Turquie). Autant dire que le LOSC pouvait se retrouver avec un programme particulièrement corsé. Les hommes de Davide Ancelotti n’ont pas été épargnés et auront fort à faire cette année. Ils recevront le Bayern Munich, le Betis, Galatasaray et le Slovan Bratislava. Ils se déplaceront sur la pelouse d’Arsenal, de la Roma, de Bodo/Glimt et de Stuttgart.

La suite après cette publicité

Olivier Létang heureux du retour en Ligue des Champions

Un tirage relevé sous les yeux d’Olivier Letang qui n’a pas manqué d’y réagir forcément. «La première réaction, c’est qu’on est toujours heureux d’être ici car ça veut dire qu’on est qualifié. Et clin d’œil car j’aurais aimé un 4e club français en C1, mais l’OL n’a pas pu se qualifier malheureusement. On est heureux, c’est la plus belle compétition au monde. Ça valorise le travail de l’an dernier qu’on a réalisé. J’ai suivi ce qu’a dit Luis Enrique qui dit que si on regarde le passé, on ne va pas y arriver, donc on est concentré sur l’avenir maintenant pour faire une très belle saison et très belle campagne de C1. Giroud va retrouver Arsenal c’est vrai, c’est une belle histoire, à 40 ans retourner là-bas c’est sympa, mais on pense au club donc qu’on soit tous performants tous ensemble», a-t-il ainsi lancé au micro de Canal + avant d’évoquer le mercato lillois.

«Je sais que c’est une période où tout le monde est excité, un autre très grand entraîneur espagnol que j’aime beaucoup Luis de la Fuente, il a dit après la victoire face à la France "Aujourd’hui ce sont les meilleurs joueurs du monde qui ont perdu contre la meilleure équipe du monde". J’aime beaucoup. Vous pouvez rajouter un ou deux joueurs dans l’équipe mais on veut une équipe très forte, on a déjà en interne un groupe avec de la qualité, de la densité donc on est concentré là-dessus, ce n’est pas une ou deux arrivées qui vont changer. On va faire le point après le mercato, mais on est heureux de notre groupe. Si Fernandez-Pardo va partir ? Réponse le 2 septembre. » Voilà qui est clair.

La suite après cette publicité

Le tirage du LOSC : Bayern Munich (Allemagne, domicile), Arsenal (Angleterre, extérieur), AS Roma (Italie, extérieur), Real Betis Balompié (Espagne, domicile), Bodo/Glimt (Norvège, domicile), Galatasaray (Turquie, extérieur), Stuttgart (Allemagne, extérieur), Slovan Bratislava (Slovaquie, domicile)