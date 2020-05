Ander Herrera voit Neymar plus heureux que jamais au PSG

Confiné depuis plusieurs semaines suite à la pandémie du coronavirus, Ander Herrera (30 ans) en a profité pour accorder une interview à la Cadena Cope. Le milieu espagnol du PSG y a évoqué sa joie d'être sacré champion de France pour sa première saison parisienne, mais aussi sa déception de voir la Ligue 1 s'arrêter prématurément. Si l'ancien joueur de Manchester United a également apporté son soutien à Jean-Michel Aulas, l'intéressé a évoqué la situation de Neymar.

Constamment envoyé au FC Barcelone par la presse espagnole, l'international brésilien suscite toujours les rumeurs les plus folles. Mais pour Herrera, l'avenir du génie auriverde se trouve à Paris. « J'ai dîné avec Neymar avant le confinement et je l'ai vu très impliqué dans le projet. Il m'a dit qu'il n'avait jamais été aussi heureux à Paris, » a ainsi commenté le milieu parisien. Suffisant pour convaincre les plus sceptiques de voir Neymar rester au PSG la saison prochaine ?