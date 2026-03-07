OL : le groupe contre le Paris FC avec une cascade d’absents et une première

L’Olympique Lyonnais connaît un début d’année atypique. Après une série impressionnante de treize victoires de rang, les Gones se sont inclinés à Strasbourg (3-1) avant de perdre l’Olympico contre l’OM au Vélodrome (3-2). Deux revers frustrants dans la course au podium, auxquels il faut ajouter l’élimination en quarts de finale de Coupe de France contre le RC Lens aux tirs au but (2-2, 4-5 t.a.b.). Une mauvaise passe qui s’explique par plusieurs choses, mais surtout une : l’hécatombe qui touche les joueurs lyonnais.

Sulc, Moreira, Fofana, Nuamah, Kluivert sont absents depuis des semaines et leurs absences se font clairement ressentir avec Paulo Fonseca, contraint d’aligner toujours le même onze. Les cinq sont encore blessés pour la réception du Paris FC et vont également louper le déplacement à Vigo en huitièmes de finale d’Europa League jeudi prochain. Ils sont rejoints par Ainsley Maitland-Niles, touché aux adducteurs et absent du groupe divulgué ce samedi par l’OL. Un groupe dans lequel le jeune Steeve Kango, jeune défenseur droit de 19 ans, fait sa première apparition. Le natif de Vaulx-en-Velin rejoint le jeune contingent des joueurs formés à l’OL aux côtés de Rémi Himbert, Khalis Merah ou encore Adil Hamdani.