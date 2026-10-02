AC Milan : Christian Pulišić a tranché pour son avenir

Interrogé ce vendredi lors d’une séance de dédicaces, Christian Pulisic s’est montré particulièrement élogieux envers Ruben Amorim, son entraîneur à l’AC Milan. «J’ai une excellente relation avec lui », a confié l’ailier américain, auteur d’un début de saison convaincant.

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Alors que les dirigeants milanais travaillent sur une prolongation de son contrat, Pulisic a également affiché son envie de poursuivre l’aventure en Lombardie. Épanoui chez les Rossoneri depuis son arrivée en provenance de Chelsea en juillet 2023, l’international américain (90 sélections) souhaite désormais s’inscrire dans la durée avec le club milanais. Son bail actuel court jusqu’en juin prochain.