OL : les deux priorités pour le mercato

L'Olympique Lyonnais est en pleine lutte pour une place en Ligue des Champions. Les Rhodaniens sont, à quelques journées de la fin, installés à une troisième place provisoire qu'ils espèrent pouvoir conserver. Mais en coulisses, on travaille déjà sur le prochain mercato, où des départs sont logiquement attendus, à commencer par celui de Memphis Depay.

Comme nous l'explique l'Equipe ce dimanche, le club de la capitale des Gaules va avoir des moyens limités pour se renforcer. Il n'y aura donc a priori pas de gros transferts, et tout devrait se faire sous forme de prêt, de transfert à moindre coût ou sous forme de signature de joueurs libres. Mais Juninho et ses équipes ont déjà identifié les deux postes à renforcer en priorité.

Renan Lodi plaît beaucoup

Il y a d'abord l'attaque. Pour remplacer Depay, les Lyonnais comptent cependant enrôler un joueur offensif de côté. Le journal cite le nom de Jérémie Boga de Sassuolo, qui a de grandes chances de partir cet été, comme piste étudiée. La présence de joueurs déjà capables de jouer dans l'axe comme Slimani ou Moussa Dembélé, qui reviendra de son prêt, pousse les Lyonnais à renforcer leurs ailes. Des joueurs sont aussi pistés sur le continent sud-américain.

En défense, on va aussi recruter sur les flancs. Un latéral gauche arrivera cet été, et là, deux noms sont annoncés : Renan Lodi, le joueur de l'Atlético qui pourrait arriver sous forme de prêt, ainsi qu'Hamza Mouali, le joueur de Paradou en Algérie. Melvin Bard sera lui la doublure, alors que Cornet a des chances d'être transféré. Avec un nouveau coach et de nouveaux joueurs sur la pelouse, on risque de voir un OL bien différent dès le mois d'août !