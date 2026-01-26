Nottingham Forest envoie 40 millions d’euros pour Jean-Philippe Mateta !

Depuis quelques saisons, Jean-Philippe Mateta est rentré dans une autre dimension. Après des JO remarquables avec la France à l’été 2024, l’avant-centre de 28 ans a confirmé sa grande forme avec Crystal Palace la saison dernière. Avec 17 buts en 46 apparitions, l’ancien de l’OL a brillé et a été un artisan majeur de la belle saison des pensionnaires de Selhurst Park, qui ont remporté la FA Cup contre Liverpool. Cet été, Mateta est resté à Palace malgré de nombreuses sollicitations. Un choix intéressant dans un premier temps pour l’ex-Castelroussin.

La suite après cette publicité

Auteur d’un énorme début de saison, il a pu être appelé pour la première fois en Équipe de France et honorer ses premières capes. Avec deux buts en trois sélections, le natif de Sevran postule clairement à une place pour le Mondial et représente une alternative intéressante au poste de buteur pour Didier Deschamps. Pour être présent avec les Bleus de l’autre côté de l’Atlantique cet été, un grand transfert et des performances de qualité dans un club de plus grande envergure peuvent être une bonne idée comme un pari risqué cet hiver.

La suite après cette publicité

Nottingham Forest s’attaque à Jean-Philippe Mateta

Encore courtisé par de nombreux clubs, Mateta a notamment été cité du côté de la Juventus Turin. Une destination intéressante sur le papier, surtout avec le départ programmé de Dušan Vlahović dans six mois. Mais voilà, l’opération n’est pas allée au bout, en partie, car Crystal Palace désire obtenir 46 millions d’euros de la vente de son attaquant star. Dès lors, un club se rapproche sérieusement de ces considérations financières : Nottingham Forest.

En effet, à en croire les dernières informations de The Athletic, Nottingham Forest a formulé une offre de 40 millions d’euros pour s’offrir Mateta. À en croire nos confrères d’outre-Manche, le joueur est intéressé par ce transfert et ne devrait éprouver aucune difficulté à trouver un accord contractuel avec les Trees. De son côté, Palace vendra son attaquant que si les 46 millions d’euros sont alignés et que si un remplaçant au Français est trouvé. Dans cette dernière semaine de mercato, le nom de Strand Larsen est à surveiller selon le média anglais.