Barça : Robert Lewandowski va rapporter encore plus gros au Bayern

Même si le FC Barcelone essuie un énorme échec avec son élimination en Ligue des Champions, cette semaine, le club catalan peut se réjouir du début de saison en fanfare de Robert Lewandowski, qui lui permet de rester dans la course au titre. Le Polonais, en ce moment, est le meilleur buteur du Championnat d'Espagne et a déjà marqué 17 buts en 16 matches avec Barcelone.

La suite après cette publicité

Un investissement rentable pour Barcelone, qui a payé Robert Lewandowski 45 millions d'euros cet été. Et selon Sport Bild, Joan Laporta pourrait même payer un peu plus à son rival allemand. En effet, le Barça doit débourser 1,25 million de plus pour chaque saison où le Polonais atteindrait 25 buts. S'il atteint ce pallier chaque saison, le Barça pourrait payer, au total, 50 millions d'euros pour son transfert, étant donné que le Polonais s'est engagé pour quatre saisons.