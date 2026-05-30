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Écosse : Billy Gilmour forfait pour la Coupe du monde

Par Aurélien Macedo
1 min.
Billy Gilmour @Maxppp
Écosse 4-1 Curaçao

Triste nouvelle pour la sélection écossaise et Billy Gilmour. En préparation pour la Coupe du monde 2026, la Tartan Army vient de battre Curaçao sur le score de 4-1. Un match important pour la confiance mais qui a été fatal pour Billy Gilmour. Touché au genou, il ne disputera finalement pas la compétition.

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«Nous regrettons d’annoncer que la blessure au genou subie par Billy Gilmour lors de la victoire d’aujourd’hui contre Curaçao l’empêchera de participer à
la Coupe du monde. Nous sommes tous avec toi, Billy», peut-on lire.

Pub. le - MAJ le
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