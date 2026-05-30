Écosse : Billy Gilmour forfait pour la Coupe du monde

Triste nouvelle pour la sélection écossaise et Billy Gilmour. En préparation pour la Coupe du monde 2026, la Tartan Army vient de battre Curaçao sur le score de 4-1. Un match important pour la confiance mais qui a été fatal pour Billy Gilmour. Touché au genou, il ne disputera finalement pas la compétition.

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We regret to announce that the knee injury sustained by Billy Gilmour in today’s win over Curaçao will rule him out of participation in @FIFAWorldCup.



We're all with you, Billy 💙 — Scotland National Team (@ScotlandNT) May 30, 2026

«Nous regrettons d’annoncer que la blessure au genou subie par Billy Gilmour lors de la victoire d’aujourd’hui contre Curaçao l’empêchera de participer à

la Coupe du monde. Nous sommes tous avec toi, Billy», peut-on lire.