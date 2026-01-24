Naples s’offre une recrue à 20 M€

Six mois après avoir fait venir Lorenzo Lucca en provenance de l’Udinese, Naples change son fusil d’épaule. Le club de Campanie a officialisé ce samedi l’arrivée d’un nouveau numéro 9, à savoir Giovane. Le Brésilien de 22 ans arrive en provenance de l’Hellas Vérone, avec qui il a marqué 3 buts et délivré 4 passes décisives en 21 matchs de Serie A cette saison. Naples a déboursé environ 20 millions d’euros, bonus compris, pour faire venir l’ancien joueur des Corinthians.

«Le SSC Napoli est ravi d’annoncer le transfert définitif de Giovane Santana do Nascimento en provenance de l’Hellas Vérone. L’attaquant brésilien de 22 ans a disputé 21 matchs de Serie A avec Vérone depuis son arrivée cet été, inscrivant trois buts et délivrant quatre passes décisives. Giovane compte 19 sélections en équipe nationale brésilienne des moins de 20 ans et deux buts, ainsi que quatre sélections en équipe nationale brésilienne des moins de 23 ans. Bienvenue à Naples, Giovane», peut-on lire dans le communiqué du club.