Zinedine Zidane au PSG : les réactions très mitigées de la presse madrilène

La suite après cette publicité

Il semblait s’être définitivement éloigné du Paris Saint-Germain. Mais depuis ce vendredi, Zinedine Zidane est annoncé avec insistance sur le banc de touche du club de la capitale. Malgré les démentis de son conseiller historique et du PSG, ZZ a logiquement provoqué une énorme vague de réactions. À Marseille, c’est la consternation. Idole des Phocéens parce qu’originaire de la ville (sans avoir joué à l’OM), Zidane crèverait le cœur des Olympiens s’il venait à rejoindre le rival parisien. Et qu’en est-il des Madrilènes ?

À l’heure où la guerre est déclarée entre le PSG et le Real Madrid depuis l’affaire Mbappé, les Madrilènes vivraient-ils eux aussi l’arrivée de Zidane au PSG comme une trahison ? Dans les médias, deux sons de cloche. Présent sur le plateau du Chiringuito, l’ancien joueur Jesus Capitan Prada, dit Capi, estime que ZZ commettrait un acte de lèse-majesté. « C’est un coup de poignard au Real Madrid. Je pense même que c’est une nouvelle attaque du PSG au Real, après tout ce qu’il s’est passé. » « C’est quelque chose qui ferait très mal au Madridismo », confirme le célèbre journaliste pro Real et grand ami de CR7 Edu Aguirre.

Sentiment mitigé à Madrid

Cependant, ce n’est pas le sentiment général des Espagnols. Pour le journaliste Juanma Rodriguez, la seule trahison de Zidane envers Madrid a été son départ inattendu en 2018. « Ça m’est égal ce que fait Zidane de sa vie. Je ne le considèrerai pas comme une trahison. Ça l’a été quand Zidane, un matin à 8h, a mis KO le Real Madrid en annonçant qu’il partait après avoir gagné trois Ligues des Champions. S’il va au PSG, je veux voir ce qu’il va y faire. Ça m’intéresse de voir ce qu’arrive à faire Zidane en tant qu’entraîneur en dehors du microcosme du Real Madrid. »

Même tendance du côté de Marca, qui explique qu’un éloignement entre le Français et la Casa Blanca, s’est accentué au fil des années. Certes, Zidane n’a pas manqué de féliciter le Real pour son 14e sacre en Ligue des Champions, mais le quotidien précise que les relations entre les deux parties sont aujourd’hui très tièdes. Le journal affirme même que ZZ n’a jamais répondu aux messages envoyés par le Real en cours de saison, dont un de Carlo Ancelotti. Les Madrilènes vexés en font-ils trop ? C'est ce que pense l'éditorialiste de Mundo Deportivo, Manel Bruña.

«On parle beaucoup de la possible arrivée de Zidane sur le banc du PSG. De nombreux fans du Real Madrid ont déjà commencé à parler de trahison du club avec lequel il a remporté trois Ligues des Champions. Une trahison non pas pour avoir entraîné un autre club, mais pour aller au PSG, le club qui a fait que Mbappé ne signe pas au Real Madrid. Cette trahison dont parlent de nombreux madridistas n'existe pas car Zidane est un professionnel et, en tant que tel, il doit choisir ce qu'il pense être le meilleur et si ce choix est le PSG, alors il devra être accepté. De plus, Zidane, au-delà du passé glorieux, n'a actuellement aucune relation avec le Real Madrid et, par conséquent, il n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. C'est autre chose pour Marseille. Zidane se vante d'être Marseillais et supporter de l'OM. C'est là que Zizou a un problème qui n'est pas celui du Real Madrid. Les supporters marseillais ne lui pardonneraient pas d'aller au PSG, le grand rival des Marseillais. Ce serait une trahison qui ferait passer les doléances madrilènes pour un jeu d'enfants». Les Marseillais ne diront pas le contraire.

🔥 "Si ZIDANE ficha por el PSG sería una 'PUÑALADA' al Real MADRID" 🔥



¡Tremendo discurso de #CAPI en #ChiringuitoZidane! pic.twitter.com/KP3fbrTlx7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 9, 2022